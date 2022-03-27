https://ria.ru/20220327/mariupol-1780312810.html

Беженец из Мариуполя рассказал, как попал под огонь снайпера

Беженец из Мариуполя рассказал, как попал под огонь снайпера - РИА Новости, 27.03.2022

Беженец из Мариуполя рассказал, как попал под огонь снайпера

Беженец из Мариуполя рассказал РИА Новости об обстановке в городе и о том, как снайпер ранил его самого и его мать, когда они искали лекарства на руинах своего... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T11:13

2022-03-27T11:13

2022-03-27T13:28

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Беженец из Мариуполя рассказал РИА Новости об обстановке в городе и о том, как снайпер ранил его самого и его мать, когда они искали лекарства на руинах своего дома.В настоящее время остатки украинских нацбатальонов продолжают сопротивление в Мариуполе. По словам очевидцев, они постоянно используют мирных жителей как живой щит и неоднократно обстреливали беженцев."Нам с матерью кто-то выстрелил в спины. Сначала ей, потом мне. Ей прямо в спину. А мне в бок и живот. Мы пошли в наш разбомбленный дом искать лекарства. Дом сгоревший. Мы уже возвращались, и кто-то начал по нам стрелять", - рассказал Анатолий Харченко.Беженец добавил, что обстановка в городе останется сложной, линия фронта постоянно меняется, периодически вспыхивают уличные бои. Кроме того, идет зачистка Мариуполя силами Народной милиции ДНР и армии России.В данный момент Харченко и его мать находятся в городской клинической больнице города Новоазовска, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь."Мы уже просто шли по улице, когда по нам прилетело. Это было в левобережном районе города", - рассказал Харченко.

https://ria.ru/20220327/mariupol-1780303465.html

https://ria.ru/20220327/aeroport-1780297738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, новоазовск, донецкая народная республика, россия