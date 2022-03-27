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Беженец из Мариуполя рассказал, как попал под огонь снайпера - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/mariupol-1780312810.html
Беженец из Мариуполя рассказал, как попал под огонь снайпера
Беженец из Мариуполя рассказал, как попал под огонь снайпера - РИА Новости, 27.03.2022
Беженец из Мариуполя рассказал, как попал под огонь снайпера
Беженец из Мариуполя рассказал РИА Новости об обстановке в городе и о том, как снайпер ранил его самого и его мать, когда они искали лекарства на руинах своего... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T11:13
2022-03-27T13:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
новоазовск
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Беженец из Мариуполя рассказал РИА Новости об обстановке в городе и о том, как снайпер ранил его самого и его мать, когда они искали лекарства на руинах своего дома.В настоящее время остатки украинских нацбатальонов продолжают сопротивление в Мариуполе. По словам очевидцев, они постоянно используют мирных жителей как живой щит и неоднократно обстреливали беженцев."Нам с матерью кто-то выстрелил в спины. Сначала ей, потом мне. Ей прямо в спину. А мне в бок и живот. Мы пошли в наш разбомбленный дом искать лекарства. Дом сгоревший. Мы уже возвращались, и кто-то начал по нам стрелять", - рассказал Анатолий Харченко.Беженец добавил, что обстановка в городе останется сложной, линия фронта постоянно меняется, периодически вспыхивают уличные бои. Кроме того, идет зачистка Мариуполя силами Народной милиции ДНР и армии России.В данный момент Харченко и его мать находятся в городской клинической больнице города Новоазовска, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь."Мы уже просто шли по улице, когда по нам прилетело. Это было в левобережном районе города", - рассказал Харченко.
https://ria.ru/20220327/mariupol-1780303465.html
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новоазовск
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в мире, новоазовск, донецкая народная республика, россия
11:13 27.03.2022 (обновлено: 13:28 27.03.2022)
 
Беженец из Мариуполя рассказал, как попал под огонь снайпера

Беженец из Мариуполя рассказал, как его и мать ранил снайпер

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя ждут своей очереди получить гуманитарную помощь, доставленную из России
Жители Мариуполя ждут своей очереди получить гуманитарную помощь, доставленную из России - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Жители Мариуполя ждут своей очереди получить гуманитарную помощь, доставленную из России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Беженец из Мариуполя рассказал РИА Новости об обстановке в городе и о том, как снайпер ранил его самого и его мать, когда они искали лекарства на руинах своего дома.
В настоящее время остатки украинских нацбатальонов продолжают сопротивление в Мариуполе. По словам очевидцев, они постоянно используют мирных жителей как живой щит и неоднократно обстреливали беженцев.
"Нам с матерью кто-то выстрелил в спины. Сначала ей, потом мне. Ей прямо в спину. А мне в бок и живот. Мы пошли в наш разбомбленный дом искать лекарства. Дом сгоревший. Мы уже возвращались, и кто-то начал по нам стрелять", - рассказал Анатолий Харченко.
Беженец добавил, что обстановка в городе останется сложной, линия фронта постоянно меняется, периодически вспыхивают уличные бои. Кроме того, идет зачистка Мариуполя силами Народной милиции ДНР и армии России.
Сотрудник МВД ДНР и беженцы из Мариуполя в районе поселка Рыбацкое Мангушского района Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
09:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки эвакуировали 627 человек
В данный момент Харченко и его мать находятся в городской клинической больнице города Новоазовска, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"Мы уже просто шли по улице, когда по нам прилетело. Это было в левобережном районе города", - рассказал Харченко.
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