https://ria.ru/20220327/mariupol-1780303465.html

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки эвакуировали 627 человек

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки эвакуировали 627 человек - РИА Новости, 27.03.2022

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки эвакуировали 627 человек

Более 600 человек, включая 146 детей, эвакуировали за стуки из Мариуполя в Безыменное в воскресенье, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T09:28

2022-03-27T09:28

2022-03-27T09:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

новоазовский район

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Более 600 человек, включая 146 детей, эвакуировали за стуки из Мариуполя в Безыменное в воскресенье, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 26 марта до 08.00 27 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 627 человек, включая 146 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220326/evakuatsiya-1780278447.html

мариуполь

донецкая народная республика

новоазовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, новоазовский район