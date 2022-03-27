https://ria.ru/20220327/mariupol-1780303465.html
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки эвакуировали 627 человек
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки эвакуировали 627 человек - РИА Новости, 27.03.2022
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки эвакуировали 627 человек
Более 600 человек, включая 146 детей, эвакуировали за стуки из Мариуполя в Безыменное в воскресенье, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T09:28
2022-03-27T09:28
2022-03-27T09:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
новоазовский район
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Более 600 человек, включая 146 детей, эвакуировали за стуки из Мариуполя в Безыменное в воскресенье, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 26 марта до 08.00 27 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 627 человек, включая 146 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220326/evakuatsiya-1780278447.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, донецкая народная республика, новоазовский район
09:28 27.03.2022 (обновлено: 09:37 27.03.2022)
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки эвакуировали 627 человек
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки эвакуировали 627 человек, включая 146 детей