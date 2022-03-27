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Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки эвакуировали 627 человек - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/mariupol-1780303465.html
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки эвакуировали 627 человек
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки эвакуировали 627 человек - РИА Новости, 27.03.2022
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки эвакуировали 627 человек
Более 600 человек, включая 146 детей, эвакуировали за стуки из Мариуполя в Безыменное в воскресенье, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T09:28
2022-03-27T09:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
новоазовский район
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Более 600 человек, включая 146 детей, эвакуировали за стуки из Мариуполя в Безыменное в воскресенье, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 26 марта до 08.00 27 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 627 человек, включая 146 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220326/evakuatsiya-1780278447.html
мариуполь
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, новоазовский район
09:28 27.03.2022 (обновлено: 09:37 27.03.2022)
 
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки эвакуировали 627 человек

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки эвакуировали 627 человек, включая 146 детей

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудник МВД ДНР и беженцы из Мариуполя в районе поселка Рыбацкое Мангушского района Донецкой области
Сотрудник МВД ДНР и беженцы из Мариуполя в районе поселка Рыбацкое Мангушского района Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудник МВД ДНР и беженцы из Мариуполя в районе поселка Рыбацкое Мангушского района Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Более 600 человек, включая 146 детей, эвакуировали за стуки из Мариуполя в Безыменное в воскресенье, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 08.00 26 марта до 08.00 27 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 627 человек, включая 146 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Жители Мариуполя выгружаются из машины военных ДНР в поселке Сартана - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 21:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия эвакуировала за сутки почти 19,7 тысячи человек с Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаНовоазовский район
 
 
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