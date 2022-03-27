https://ria.ru/20220327/makron-1780337554.html
Макрон прокомментировал высказывания Байдена о Путине
Макрон прокомментировал высказывания Байдена о Путине - РИА Новости, 27.03.2022
Макрон прокомментировал высказывания Байдена о Путине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире телеканала France 3, что не позволил бы себе оскорбительно отзываться о российском лидере Владимире Путине,... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T15:16
2022-03-27T15:16
2022-03-27T15:40
в мире
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донецкая народная республика
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россия
вооруженные силы рф
джо байден
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 27 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире телеканала France 3, что не позволил бы себе оскорбительно отзываться о российском лидере Владимире Путине, как это делает Джо Байден.Так он прокомментировал недипломатичные высказывания главы Белого дома о Путине во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины. Это был далеко не первый случай, когда Байден резко говорил о российском коллеге."Я думаю, что надо опираться на факты и делать все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Я бы не использовал подобного рода слова, потому что я продолжаю вести дискуссии с президентом Путиным", — сказал Макрон.По его словам, "мы сделали выбор не вмешиваться в конфликт военным путем". Необходимо сначала добиться прекращения огня, а затем полного вывода российских войск с территории Украины, добавил Макрон. "Если мы хотим этого, не надо эскалировать ситуацию ни словами, ни действиями", — заключил французский лидер.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220327/vuchich-1780317451.html
https://ria.ru/20220326/bayden-1780279401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, джо байден, эммануэль макрон
15:16 27.03.2022 (обновлено: 15:40 27.03.2022)
Макрон прокомментировал высказывания Байдена о Путине
Президент Франции Макрон заявил, что не позволил бы себе оскорблять Путина