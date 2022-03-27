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На Украине заявили о попытках устранить Россию из МАГАТЭ - РИА Новости, 27.03.2022
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На Украине заявили о попытках устранить Россию из МАГАТЭ
На Украине заявили о попытках устранить Россию из МАГАТЭ - РИА Новости, 27.03.2022
На Украине заявили о попытках устранить Россию из МАГАТЭ
Украина вместе с партнерами работает над устранением России из МАГАТЭ, сообщила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T17:02
2022-03-27T17:02
в мире
украина
магатэ
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Украина вместе с партнерами работает над устранением России из МАГАТЭ, сообщила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль."Сейчас мы с партнерами работаем над тем, чтобы устранить Россию из МАГАТЭ или, по крайней мере, чтобы уменьшить ее роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, занимаемых ими в Секретариате Международного агентства по атомной энергетике", - сказала Зеркаль в эфире радио "НВ".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина, магатэ, россия
17:02 27.03.2022
 
На Украине заявили о попытках устранить Россию из МАГАТЭ

Советник министра энергетики Украины: Киев работает над устранением России из МАГАТЭ

© AP Photo / Hans PunzЗал заседания МАГАТЭ
Зал заседания МАГАТЭ - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / Hans Punz
Зал заседания МАГАТЭ
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Украина вместе с партнерами работает над устранением России из МАГАТЭ, сообщила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль.
"Сейчас мы с партнерами работаем над тем, чтобы устранить Россию из МАГАТЭ или, по крайней мере, чтобы уменьшить ее роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, занимаемых ими в Секретариате Международного агентства по атомной энергетике", - сказала Зеркаль в эфире радио "НВ".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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