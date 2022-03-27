https://ria.ru/20220327/magate-1780346534.html

На Украине заявили о попытках устранить Россию из МАГАТЭ

На Украине заявили о попытках устранить Россию из МАГАТЭ - РИА Новости, 27.03.2022

На Украине заявили о попытках устранить Россию из МАГАТЭ

Украина вместе с партнерами работает над устранением России из МАГАТЭ, сообщила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T17:02

2022-03-27T17:02

2022-03-27T17:02

в мире

украина

магатэ

россия

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Украина вместе с партнерами работает над устранением России из МАГАТЭ, сообщила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль."Сейчас мы с партнерами работаем над тем, чтобы устранить Россию из МАГАТЭ или, по крайней мере, чтобы уменьшить ее роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, занимаемых ими в Секретариате Международного агентства по атомной энергетике", - сказала Зеркаль в эфире радио "НВ".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/chaes-1779359034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, магатэ, россия