https://ria.ru/20220327/logvinovo-1780316235.html
Украинские войска обстреляли Логвиново в ЛНР
Украинские войска обстреляли Логвиново в ЛНР - РИА Новости, 27.03.2022
Украинские войска обстреляли Логвиново в ЛНР
Украинские войска утром обстреляли Логвиново в ЛНР, выпустив 15 снарядов и 25 мин, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T11:49
2022-03-27T11:49
2022-03-27T12:08
обострение ситуации в днр и лнр
лнр
в мире
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105973/79/1059737900_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a46cfa867e11f8f591ce4909ed054eeb.jpg
ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Логвиново в ЛНР, выпустив 15 снарядов и 25 мин, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел… н.п. Светлодарск – Логвиново: артиллерийское орудие 122 мм (15 снарядов), миномет 120 мм (25 мин)", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 11.23.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/referendum-1780315070.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105973/79/1059737900_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ab90615ef56c7d72aca70b07edfc9df6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лнр, в мире, вооруженные силы украины
11:49 27.03.2022 (обновлено: 12:08 27.03.2022)
Украинские войска обстреляли Логвиново в ЛНР
ЛНР: украинские войска обстреляли Логвиново, выпустив 15 снарядов и 25 мин