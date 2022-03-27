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Украинские войска обстреляли Логвиново в ЛНР - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/logvinovo-1780316235.html
Украинские войска обстреляли Логвиново в ЛНР
Украинские войска обстреляли Логвиново в ЛНР - РИА Новости, 27.03.2022
Украинские войска обстреляли Логвиново в ЛНР
Украинские войска утром обстреляли Логвиново в ЛНР, выпустив 15 снарядов и 25 мин, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T11:49
2022-03-27T12:08
обострение ситуации в днр и лнр
лнр
в мире
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Логвиново в ЛНР, выпустив 15 снарядов и 25 мин, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел… н.п. Светлодарск – Логвиново: артиллерийское орудие 122 мм (15 снарядов), миномет 120 мм (25 мин)", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 11.23.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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лнр, в мире, вооруженные силы украины
11:49 27.03.2022 (обновлено: 12:08 27.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Логвиново в ЛНР

ЛНР: украинские войска обстреляли Логвиново, выпустив 15 снарядов и 25 мин

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой области
Ситуация в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Логвиново в ЛНР, выпустив 15 снарядов и 25 мин, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел… н.п. Светлодарск – Логвиново: артиллерийское орудие 122 мм (15 снарядов), миномет 120 мм (25 мин)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 11.23.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Пасечник: Конечная цель жителей Луганской народной республики – это вступление в состав Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛНРВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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