https://ria.ru/20220327/logvinovo-1780316235.html

Украинские войска обстреляли Логвиново в ЛНР

Украинские войска обстреляли Логвиново в ЛНР - РИА Новости, 27.03.2022

Украинские войска обстреляли Логвиново в ЛНР

Украинские войска утром обстреляли Логвиново в ЛНР, выпустив 15 снарядов и 25 мин, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T11:49

2022-03-27T11:49

2022-03-27T12:08

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Логвиново в ЛНР, выпустив 15 снарядов и 25 мин, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел… н.п. Светлодарск – Логвиново: артиллерийское орудие 122 мм (15 снарядов), миномет 120 мм (25 мин)", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 11.23.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220327/referendum-1780315070.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лнр, в мире, вооруженные силы украины