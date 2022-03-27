https://ria.ru/20220327/logistika-1780331168.html
На перестройку логистики понадобится до шести месяцев, заявил Мантуров
На перестройку логистики понадобится до шести месяцев, заявил Мантуров - РИА Новости, 27.03.2022
На перестройку логистики понадобится до шести месяцев, заявил Мантуров
России потребуется три-шесть месяцев на перестройку логистики в заинтересованные страны, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью журналисту Павлу... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T14:21
2022-03-27T14:21
2022-03-27T16:45
экономика
россия
денис мантуров
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мар — РИА Новости/Прайм. России потребуется три-шесть месяцев на перестройку логистики в заинтересованные страны, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин"."Эта логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум шесть месяцев по разным отраслям, направлениям для того, чтобы перестроить наши каналы поставок сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию", — сказал он.В начале марта на совещании Владимира Путина с членами правительства Мантуров сообщал, что европейские логистические компании саботируют поставки российской продукции, в частности минеральных удобрений.По его словам, Россия "не хочет создавать проблемы, тем более вскручивать цены" и готова подождать "взвешенного решения" коллег, чтобы иметь возможность работать с заинтересованными странами.Западные страны ввели масштабные санкции после начала российской спецоперации на Украине, среди которых заморозка части резервов ЦБ и рестрикции против крупнейших банков. Множество компаний заявило об уходе, приостановке деятельности либо заморозке инвестиций в проекты в России.
https://ria.ru/20220321/tatarstan-1779334707.html
https://ria.ru/20220327/lekarstva-1780330622.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, денис мантуров
14:21 27.03.2022 (обновлено: 16:45 27.03.2022)
На перестройку логистики понадобится до шести месяцев, заявил Мантуров
Глава Минпромторга Мантуров заявил, что на перестройку логистики потребуется 3-6 месяцев
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мар — РИА Новости/Прайм. России потребуется три-шесть месяцев на перестройку логистики в заинтересованные страны, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".
"Эта логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум шесть месяцев по разным отраслям, направлениям для того, чтобы перестроить наши каналы поставок сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию", — сказал он.
В начале марта на совещании Владимира Путина с членами правительства Мантуров сообщал, что европейские логистические компании саботируют поставки российской продукции, в частности минеральных удобрений.
По его словам, Россия
"не хочет создавать проблемы, тем более вскручивать цены" и готова подождать "взвешенного решения" коллег, чтобы иметь возможность работать с заинтересованными странами.
Западные страны ввели масштабные санкции после начала российской спецоперации на Украине, среди которых заморозка части резервов ЦБ и рестрикции против крупнейших банков. Множество компаний заявило об уходе, приостановке деятельности либо заморозке инвестиций в проекты в России.