Рейтинг@Mail.ru
На перестройку логистики понадобится до шести месяцев, заявил Мантуров - РИА Новости, 27.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220327/logistika-1780331168.html
На перестройку логистики понадобится до шести месяцев, заявил Мантуров
На перестройку логистики понадобится до шести месяцев, заявил Мантуров - РИА Новости, 27.03.2022
На перестройку логистики понадобится до шести месяцев, заявил Мантуров
России потребуется три-шесть месяцев на перестройку логистики в заинтересованные страны, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью журналисту Павлу... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T14:21
2022-03-27T16:45
экономика
россия
денис мантуров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1b/1780333397_0:171:2583:1624_1920x0_80_0_0_52647036ee7c6a842df3d9caad73991a.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мар — РИА Новости/Прайм. России потребуется три-шесть месяцев на перестройку логистики в заинтересованные страны, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин"."Эта логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум шесть месяцев по разным отраслям, направлениям для того, чтобы перестроить наши каналы поставок сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию", — сказал он.В начале марта на совещании Владимира Путина с членами правительства Мантуров сообщал, что европейские логистические компании саботируют поставки российской продукции, в частности минеральных удобрений.По его словам, Россия "не хочет создавать проблемы, тем более вскручивать цены" и готова подождать "взвешенного решения" коллег, чтобы иметь возможность работать с заинтересованными странами.Западные страны ввели масштабные санкции после начала российской спецоперации на Украине, среди которых заморозка части резервов ЦБ и рестрикции против крупнейших банков. Множество компаний заявило об уходе, приостановке деятельности либо заморозке инвестиций в проекты в России.
https://ria.ru/20220321/tatarstan-1779334707.html
https://ria.ru/20220327/lekarstva-1780330622.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1b/1780333397_287:0:2583:1722_1920x0_80_0_0_a97c6579d7a244b45ce2501971ba7ecf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, денис мантуров
14:21 27.03.2022 (обновлено: 16:45 27.03.2022)
 
На перестройку логистики понадобится до шести месяцев, заявил Мантуров

Глава Минпромторга Мантуров заявил, что на перестройку логистики потребуется 3-6 месяцев

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРаспределительный центр в Подмосковье
Распределительный центр в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мар — РИА Новости/Прайм. России потребуется три-шесть месяцев на перестройку логистики в заинтересованные страны, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

"Эта логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум шесть месяцев по разным отраслям, направлениям для того, чтобы перестроить наши каналы поставок сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию", — сказал он.
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 19:09Республика Татарстан
Татарстан планирует выстроить новую логистику для поставок тканей из Китая
В начале марта на совещании Владимира Путина с членами правительства Мантуров сообщал, что европейские логистические компании саботируют поставки российской продукции, в частности минеральных удобрений.
По его словам, Россия "не хочет создавать проблемы, тем более вскручивать цены" и готова подождать "взвешенного решения" коллег, чтобы иметь возможность работать с заинтересованными странами.
Западные страны ввели масштабные санкции после начала российской спецоперации на Украине, среди которых заморозка части резервов ЦБ и рестрикции против крупнейших банков. Множество компаний заявило об уходе, приостановке деятельности либо заморозке инвестиций в проекты в России.
Фармацевт - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
14:15
Cпрос на некоторые лекарства в России вырос в десять раз
 
ЭкономикаРоссияДенис Мантуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала