https://ria.ru/20220327/logistika-1780331168.html

На перестройку логистики понадобится до шести месяцев, заявил Мантуров

На перестройку логистики понадобится до шести месяцев, заявил Мантуров - РИА Новости, 27.03.2022

На перестройку логистики понадобится до шести месяцев, заявил Мантуров

России потребуется три-шесть месяцев на перестройку логистики в заинтересованные страны, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью журналисту Павлу... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T14:21

2022-03-27T14:21

2022-03-27T16:45

экономика

россия

денис мантуров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1b/1780333397_0:171:2583:1624_1920x0_80_0_0_52647036ee7c6a842df3d9caad73991a.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мар — РИА Новости/Прайм. России потребуется три-шесть месяцев на перестройку логистики в заинтересованные страны, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин"."Эта логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум шесть месяцев по разным отраслям, направлениям для того, чтобы перестроить наши каналы поставок сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию", — сказал он.В начале марта на совещании Владимира Путина с членами правительства Мантуров сообщал, что европейские логистические компании саботируют поставки российской продукции, в частности минеральных удобрений.По его словам, Россия "не хочет создавать проблемы, тем более вскручивать цены" и готова подождать "взвешенного решения" коллег, чтобы иметь возможность работать с заинтересованными странами.Западные страны ввели масштабные санкции после начала российской спецоперации на Украине, среди которых заморозка части резервов ЦБ и рестрикции против крупнейших банков. Множество компаний заявило об уходе, приостановке деятельности либо заморозке инвестиций в проекты в России.

https://ria.ru/20220321/tatarstan-1779334707.html

https://ria.ru/20220327/lekarstva-1780330622.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, денис мантуров