https://ria.ru/20220327/lekarstva-1780332292.html
Россия сможет выпускать необходимые лекарства, заявил Мантуров
Россия сможет выпускать необходимые лекарства, заявил Мантуров - РИА Новости, 27.03.2022
Россия сможет выпускать необходимые лекарства, заявил Мантуров
Россия сможет наладить собственное производство необходимых лекарственных препаратов, если иностранные компании прекратят поставки, заявил глава Минпромторга РФ РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T14:34
2022-03-27T14:34
2022-03-27T14:34
экономика
россия
денис мантуров
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мар - РИА Новости. Россия сможет наладить собственное производство необходимых лекарственных препаратов, если иностранные компании прекратят поставки, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин"."Если нам перестанут поставлять, мы будем производить свое", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.При этом министр подчеркнул, что РФ готова приобретать лекарственные препараты цивилизованно. "Но если вдруг… Могу поделиться с вами информацией. В свое время, когда в 20-м году одна из зарубежных компаний поставила за один флакон ковидного антивирусного препарата 480 долларов, мы обратились с просьбой привести это к нормальной цене. Коллеги отказались это сделать. Мы вынуждены были пойти на принудительное лицензирование и производство собственными силами", - рассказал министр.
https://ria.ru/20220327/lekarstva-1780330622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров
Россия сможет выпускать необходимые лекарства, заявил Мантуров
Глава Минпромторга Мантуров: Россия выпустит свои лекарства при отказе Запада от поставок