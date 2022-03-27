https://ria.ru/20220327/lekarstva-1780330622.html

Cпрос на некоторые лекарства в России вырос в десять раз

Cпрос на некоторые лекарства в России вырос в десять раз - РИА Новости, 27.03.2022

Cпрос на некоторые лекарства в России вырос в десять раз

Спрос на некоторые лекарственные препараты вырос в десять раз, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T14:15

2022-03-27T14:15

2022-03-27T16:08

общество

россия

михаил мурашко

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мар — РИА Новости. Спрос на некоторые лекарственные препараты вырос в десять раз, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."При этом самое удивительное, что на те препараты существует срок годности. Причем на ряд из них очень короткий, до двух лет. И люди, покупая эти препараты, четко шли в том числе на ущерб для собственного бюджета, потому что они просто не будут использованы за этот промежуток времени. Мы это знаем", — сказал министр.Он отметил, что у льготников есть запас лекарств — его хватит на пять с половиной месяцев.Что касается медицинских изделий, в том числе из титана, то, по словам Мурашко, в России достаточное количество собственных производств."И вопрос просто расширения ассортиментной политики", — добавил глава Минздрава.В последнее время из разных регионов поступают сообщения о нехватке некоторых лекарств в рознице. Как пояснял Мурашко, ажиотажный спрос вызван фейками. Министр уже не раз призывал не закупать препараты "на месяцы вперед" и заверял, что в стране сформированы значительные запасы, иностранные производители продолжают работу с Россией и никаких заявлений об ограничении поставок из-за рубежа не появлялось.После начала специальной военной операции на Украине многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства.

https://ria.ru/20220326/putin-1780219891.html

https://ria.ru/20220327/defitsit-1780298404.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мурашко