https://ria.ru/20220327/krym-1780299176.html

В Крыму перестанут использовать три больших артезианских водозабора

В Крыму перестанут использовать три больших артезианских водозабора - РИА Новости, 27.03.2022

В Крыму перестанут использовать три больших артезианских водозабора

Три больших артезианских водозабора, которые использовались для переброски воды по водоводам и части русла Северо-крымского канала с 2014 года для водоснабжения РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T08:36

2022-03-27T08:36

2022-03-27T08:36

россия

керчь

феодосия

общество

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Три больших артезианских водозабора, которые использовались для переброски воды по водоводам и части русла Северо-крымского канала с 2014 года для водоснабжения Керчи, Феодосии и Судака после заполнения днепровской водой всего канала перестанут использовать, сказал РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов."Подземные источники (для подачи воды в Северо-крымский канал – ред.) в дальнейшем использоваться не будут", - сказал Аксенов на вопрос о дальнейшем использовании трех больших подземных водозаборов. Он подтвердил, что первая насосная станция НС-1 была запущена для подачи воды в пустовавший участок канала, ведущий к восточной части полуострова.Три водозабора на северо-западе Крыма - Нежинский, Новогогригорьевский и Просторненский - были запущены в работу в 2014 году после перекрытия Украиной поставок воды по Северо-крымскому каналу. Ежесуточно они дают 210 тысяч кубометров воды, которая поступает по построенным водоводам и по участку Северо-Крымского канала на восток полуострова для водоснабжения Керчи, Феодосии, Судака.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.

https://ria.ru/20220327/krym-1780298565.html

https://ria.ru/20220324/voda-1779790855.html

россия

керчь

феодосия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, керчь, феодосия, общество, республика крым