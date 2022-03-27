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В Крыму перестанут использовать три больших артезианских водозабора - РИА Новости, 27.03.2022
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В Крыму перестанут использовать три больших артезианских водозабора
В Крыму перестанут использовать три больших артезианских водозабора - РИА Новости, 27.03.2022
В Крыму перестанут использовать три больших артезианских водозабора
Три больших артезианских водозабора, которые использовались для переброски воды по водоводам и части русла Северо-крымского канала с 2014 года для водоснабжения РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T08:36
2022-03-27T08:36
россия
керчь
феодосия
общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Три больших артезианских водозабора, которые использовались для переброски воды по водоводам и части русла Северо-крымского канала с 2014 года для водоснабжения Керчи, Феодосии и Судака после заполнения днепровской водой всего канала перестанут использовать, сказал РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов."Подземные источники (для подачи воды в Северо-крымский канал – ред.) в дальнейшем использоваться не будут", - сказал Аксенов на вопрос о дальнейшем использовании трех больших подземных водозаборов. Он подтвердил, что первая насосная станция НС-1 была запущена для подачи воды в пустовавший участок канала, ведущий к восточной части полуострова.Три водозабора на северо-западе Крыма - Нежинский, Новогогригорьевский и Просторненский - были запущены в работу в 2014 году после перекрытия Украиной поставок воды по Северо-крымскому каналу. Ежесуточно они дают 210 тысяч кубометров воды, которая поступает по построенным водоводам и по участку Северо-Крымского канала на восток полуострова для водоснабжения Керчи, Феодосии, Судака.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.
https://ria.ru/20220327/krym-1780298565.html
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россия, керчь, феодосия, общество, республика крым
08:36 27.03.2022
 
В Крыму перестанут использовать три больших артезианских водозабора

Глава Крыма Аксенов: подземные водозаборы для востока региона перестанут использовать

© РИА Новости / Макс ВетровВид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму
Вид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Вид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Три больших артезианских водозабора, которые использовались для переброски воды по водоводам и части русла Северо-крымского канала с 2014 года для водоснабжения Керчи, Феодосии и Судака после заполнения днепровской водой всего канала перестанут использовать, сказал РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.
"Подземные источники (для подачи воды в Северо-крымский канал – ред.) в дальнейшем использоваться не будут", - сказал Аксенов на вопрос о дальнейшем использовании трех больших подземных водозаборов. Он подтвердил, что первая насосная станция НС-1 была запущена для подачи воды в пустовавший участок канала, ведущий к восточной части полуострова.
Военнослужащий ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
08:30
Глава Крыма рассказал о закачке воды в Межгорное водохранилище
Три водозабора на северо-западе Крыма - Нежинский, Новогогригорьевский и Просторненский - были запущены в работу в 2014 году после перекрытия Украиной поставок воды по Северо-крымскому каналу. Ежесуточно они дают 210 тысяч кубометров воды, которая поступает по построенным водоводам и по участку Северо-Крымского канала на восток полуострова для водоснабжения Керчи, Феодосии, Судака.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.
Северо-Крымский канал в Армянском районе Республики Крым - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 09:38
В Крыму включили насосную станцию для подъема и перекачки воды по каналу
 
РоссияКерчьФеодосияОбществоРеспублика Крым
 
 
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