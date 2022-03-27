В Крыму перестанут использовать три больших артезианских водозабора
Глава Крыма Аксенов: подземные водозаборы для востока региона перестанут использовать
© РИА Новости / Макс ВетровВид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму
Вид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Три больших артезианских водозабора, которые использовались для переброски воды по водоводам и части русла Северо-крымского канала с 2014 года для водоснабжения Керчи, Феодосии и Судака после заполнения днепровской водой всего канала перестанут использовать, сказал РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.
"Подземные источники (для подачи воды в Северо-крымский канал – ред.) в дальнейшем использоваться не будут", - сказал Аксенов на вопрос о дальнейшем использовании трех больших подземных водозаборов. Он подтвердил, что первая насосная станция НС-1 была запущена для подачи воды в пустовавший участок канала, ведущий к восточной части полуострова.
Три водозабора на северо-западе Крыма - Нежинский, Новогогригорьевский и Просторненский - были запущены в работу в 2014 году после перекрытия Украиной поставок воды по Северо-крымскому каналу. Ежесуточно они дают 210 тысяч кубометров воды, которая поступает по построенным водоводам и по участку Северо-Крымского канала на восток полуострова для водоснабжения Керчи, Феодосии, Судака.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.