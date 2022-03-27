https://ria.ru/20220327/krym-1780298565.html

Глава Крыма рассказал о закачке воды в Межгорное водохранилище

Глава Крыма рассказал о закачке воды в Межгорное водохранилище - РИА Новости, 27.03.2022

Глава Крыма рассказал о закачке воды в Межгорное водохранилище

Заполнение днепровской водой самого большого наливного Межгорного водохранилища Крыма зависит от состояния дюкера – трубного участка, по которому ранее... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T08:30

2022-03-27T08:30

2022-03-27T08:30

общество

россия

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республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Заполнение днепровской водой самого большого наливного Межгорного водохранилища Крыма зависит от состояния дюкера – трубного участка, по которому ранее перекачивалась вода из ответвления Северо-крымского канала в водохранилище, сказал РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.Межгорное водохранилище общим объемом 50 миллионов кубометров введено в строй в 1989 году как резервное для снабжения Симферополя и Севастополя в засушливые годы. Для его наполнения воду необходимо подать в ответвление Северо-крымского канала – Соединительный, а затем в Сакский каналы. Последний участок длиной около 2 километров – дюкерный трубопровод диаметром 3,2 метра – проложен под трассой Симферополь-Евпатория."Прежде всего, необходимо проверить, в каком состоянии находится дюкер. Для этого надо заполнить его водой и по результатам провести ремонт. Это будет сделано в ближайшее время ", - сказал агентству Аксенов.Ранее сообщалось о постепенном заполнении водой русла канала в Крыму самотеком до первой насосной станции НС-1 Северо-крымского канала, расположенной в районе Джанкоя. 23 марта НС-1 была включена для подъема и перекачки воды по следующему участку Северо-крымского канала. Вода начала заполнять сухое русло канала до насосной станции-2 (НС-2), расположенной в Советском районе. Власти заявили, что после заполнения водой канала начнется заполнение Феодосийского, Ленинского, Сокольского, Станционного, Фронтового, Самарлинского, а также самого большого наливного Межгорного водохранилищ.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.

https://ria.ru/20220324/voda-1779790855.html

https://ria.ru/20220317/voda-1778573988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, севастополь, республика крым