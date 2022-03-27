https://ria.ru/20220327/kriptomayning-1780294277.html

Криптомайнинг поможет сбалансировать энергорынок России, считает эксперт

Криптомайнинг поможет сбалансировать энергорынок России, считает эксперт - РИА Новости, 27.03.2022

Криптомайнинг поможет сбалансировать энергорынок России, считает эксперт

Криптовалюты могут стать эффективным инструментом привлечения инвестиций, а их майнинг — применен в качестве управляемой нагрузки для использования профицита... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T06:13

2022-03-27T06:13

2022-03-27T06:40

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Криптовалюты могут стать эффективным инструментом привлечения инвестиций, а их майнинг — применен в качестве управляемой нагрузки для использования профицита энергомощностей в непиковые часы, рассказал РИА Новости эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Энерджинет" Андрей Абрамов.Майнинг, по мнению Абрамова, в таком случае может использоваться в качестве "балансирующей нагрузки" — его можно наращивать, как только в узле энергосистемы появляется избыток мощности, и останавливать при пиковой нагрузке других потребителей. По словам эксперта, это не только поможет удешевить электроэнергию для майнинга, но и даст возможность выровнять графики нагрузки, повысить коэффициент использования сетевых и генерирующих активов, что положительно скажется и на эффективности работы энергосистемы, и на себестоимости энергии.Кроме того, Абрамов высказал мнение, что майнинг может повысить эффективность в других отраслях. Например, при разработке удаленных нефтяных месторождений с высокой долей попутного газа (ПНГ)."Плата за выбросы при сжигании ПНГ в факелах делает разработку месторождений нерентабельной. Строительство газопровода или электрических сетей (в случае выработки электроэнергии прямо на месторождении) также не окупается, потому что в первые четыре-пять лет выход попутного газа резко возрастет, а затем так же резко начнет снижаться. То есть инфраструктура в среднем за период эксплуатации месторождения будет загружена на 20-30 процентов", — пояснил он.Майнинг в таком случае может стать решением, если на месторождения привезти модульные электростанции и оборудование для майнинга, уверен собеседник агентства."По мере роста добычи ПНГ к ним добавляются новые модули. При снижении добычи модули перевозятся на другие локации. Таким образом, майнинг позволяет гибко утилизировать природный газ и делать нефтяные месторождения рентабельными", — считает эксперт.

https://ria.ru/20220321/kriptovalyuta-1779272098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, технологии, криптовалюта, россия, москва