https://ria.ru/20220327/kriptomayning-1780294277.html
Криптомайнинг поможет сбалансировать энергорынок России, считает эксперт
Криптомайнинг поможет сбалансировать энергорынок России, считает эксперт - РИА Новости, 27.03.2022
Криптомайнинг поможет сбалансировать энергорынок России, считает эксперт
Криптовалюты могут стать эффективным инструментом привлечения инвестиций, а их майнинг — применен в качестве управляемой нагрузки для использования профицита... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T06:13
2022-03-27T06:13
2022-03-27T06:40
экономика
технологии
криптовалюта
россия
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Криптовалюты могут стать эффективным инструментом привлечения инвестиций, а их майнинг — применен в качестве управляемой нагрузки для использования профицита энергомощностей в непиковые часы, рассказал РИА Новости эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Энерджинет" Андрей Абрамов.Майнинг, по мнению Абрамова, в таком случае может использоваться в качестве "балансирующей нагрузки" — его можно наращивать, как только в узле энергосистемы появляется избыток мощности, и останавливать при пиковой нагрузке других потребителей. По словам эксперта, это не только поможет удешевить электроэнергию для майнинга, но и даст возможность выровнять графики нагрузки, повысить коэффициент использования сетевых и генерирующих активов, что положительно скажется и на эффективности работы энергосистемы, и на себестоимости энергии.Кроме того, Абрамов высказал мнение, что майнинг может повысить эффективность в других отраслях. Например, при разработке удаленных нефтяных месторождений с высокой долей попутного газа (ПНГ)."Плата за выбросы при сжигании ПНГ в факелах делает разработку месторождений нерентабельной. Строительство газопровода или электрических сетей (в случае выработки электроэнергии прямо на месторождении) также не окупается, потому что в первые четыре-пять лет выход попутного газа резко возрастет, а затем так же резко начнет снижаться. То есть инфраструктура в среднем за период эксплуатации месторождения будет загружена на 20-30 процентов", — пояснил он.Майнинг в таком случае может стать решением, если на месторождения привезти модульные электростанции и оборудование для майнинга, уверен собеседник агентства."По мере роста добычи ПНГ к ним добавляются новые модули. При снижении добычи модули перевозятся на другие локации. Таким образом, майнинг позволяет гибко утилизировать природный газ и делать нефтяные месторождения рентабельными", — считает эксперт.
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экономика, технологии, криптовалюта, россия, москва
06:13 27.03.2022 (обновлено: 06:40 27.03.2022)
Криптомайнинг поможет сбалансировать энергорынок России, считает эксперт
Эксперт НТИ "Энерджинет" Абрамов: криптомайнинг поможет сбалансировать энергорынок России
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Криптовалюты могут стать эффективным инструментом привлечения инвестиций, а их майнинг — применен в качестве управляемой нагрузки для использования профицита энергомощностей в непиковые часы, рассказал РИА Новости эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Энерджинет" Андрей Абрамов.
"В российской энергосистеме, как и в любой другой, имеется значительный профицит энергомощности в непиковые часы, дополнительная выработка в эти часы стоит дешево. Для майнинга неважно, в какие часы потреблять электроэнергию — это гибкая или управляемая нагрузка", — считает эксперт НТИ.
Майнинг, по мнению Абрамова
, в таком случае может использоваться в качестве "балансирующей нагрузки" — его можно наращивать, как только в узле энергосистемы появляется избыток мощности, и останавливать при пиковой нагрузке других потребителей. По словам эксперта, это не только поможет удешевить электроэнергию для майнинга, но и даст возможность выровнять графики нагрузки, повысить коэффициент использования сетевых и генерирующих активов, что положительно скажется и на эффективности работы энергосистемы, и на себестоимости энергии.
Кроме того, Абрамов высказал мнение, что майнинг может повысить эффективность в других отраслях. Например, при разработке удаленных нефтяных месторождений с высокой долей попутного газа (ПНГ).
"Плата за выбросы при сжигании ПНГ в факелах делает разработку месторождений нерентабельной. Строительство газопровода или электрических сетей (в случае выработки электроэнергии прямо на месторождении) также не окупается, потому что в первые четыре-пять лет выход попутного газа резко возрастет, а затем так же резко начнет снижаться. То есть инфраструктура в среднем за период эксплуатации месторождения будет загружена на 20-30 процентов", — пояснил он.
Майнинг в таком случае может стать решением, если на месторождения привезти модульные электростанции и оборудование для майнинга, уверен собеседник агентства.
"По мере роста добычи ПНГ к ним добавляются новые модули. При снижении добычи модули перевозятся на другие локации. Таким образом, майнинг позволяет гибко утилизировать природный газ и делать нефтяные месторождения рентабельными", — считает эксперт.