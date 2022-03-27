https://ria.ru/20220327/krest-1780148980.html

"Много заблуждений". Когда не стоит надевать нательный крест

"Много заблуждений". Когда не стоит надевать нательный крест - РИА Новости, 27.03.2022

"Много заблуждений". Когда не стоит надевать нательный крест

У православных наступает третья неделя Великого поста. В календаре она называется Крестопоклонной — верующие чтут свой главный символ. Как известно, нательный... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T08:00

2022-03-27T08:00

2022-03-27T08:05

религия

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Олег Налисник. У православных наступает третья неделя Великого поста. В календаре она называется Крестопоклонной — верующие чтут свой главный символ. Как известно, нательный крест должен носить каждый христианин. Однако с этим связано много предрассудков. О самых распространенных — в материале РИА Новости.От медальона до татуировкиХристиане не сразу начали носить нательные кресты, даже несмотря на то, что орудие казни Иисуса Христа уже в I веке нашей эры стало символом новой религии. Верующие спорили, как относиться к разного рода атрибутике.Тогда, в античное время, были распространены обереги. Каждый уважающий себя римлянин имел амулет, который, согласно поверью, защищал от нечистых духов. Христиане же называли это суеверием.К IV веку во многих общинах стали популярны медальоны — с изображением Христа, рыбы (один из символов Спасителя) или уже с крестом. Потом появились и нательники."Тем самым люди выражали веру в реальность боговоплощения — в истинного Бога, ставшего истинным человеком", — говорит глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.В некоторых общинах пошли дальше. Например, в Египте христиане наносили татуировку в виде креста на руку, а в Эфиопии — на лоб. По словам местных жителей, это свидетельство "веры буквально под кожей" и напоминание о том, что от Христа не стоит отрекаться. Традиция жива и по сей день."Носить любой"В остальных общинах все не так радикально. Обычно ограничиваются лишь крестом. Изначально деревянным. Со временем появилось множество вариантов — из благородных металлов или с драгоценными камнями. Нательники, по сути, стали отдельным направлением прикладного искусства."Прихожане порой спрашивают, какой носить. И я говорю, что крестик — это прежде всего наша память о смерти и жертве Спасителя. К богословским, вероучительным вещам он не имеет отношения", — подчеркивает известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).Особенно это касается формы. Известно, что главный христианский символ может выглядеть по-разному. Согласно распространенному мнению, четырехконечный — католический, а православный — восьми. Однако, уверяет священнослужитель, нет разницы, какой носить."То же касается состава: хочешь — деревянный, хочешь — из металла. Это исключительно дело эстетики, — поясняет отец Макарий. — Но, например, юношам и мужчинам, особенно тем, кто ведет активный образ жизни, я бы порекомендовал простой крестик на веревке: цепочка может натирать. К тому же нательники не принято показывать. У девушек другая ситуация — если они любят носить поверх одежды, то можно любой, какой нравится, в том числе из золота или серебра".Нет особых правил при выборе для детей. Обычно крестик надевают на младенца во время таинства крещения. Но это не значит, что ребенок должен носить христианский атрибут постоянно."Лучше повесить над кроваткой, а то дите может с ним играться и, например, попасть себе в глаз, — предупреждает иеромонах. — А носит пусть уже в более-менее сознательном возрасте"."Бывает, что лучше снять"Вне зависимости от возраста, есть одно правило: кресты должны быть освященными. Над ними читают специальную молитву и затем окропляют святой водой.Поэтому духовенство призывает относиться к нательникам благоговейно. Но и не вдаваться в суеверия, которых очень много.Согласно самому распространенному, потемневший металлический крест — плохой знак для владельца. Однако, по словам отца Макария, это "лишь сигнал, что пора его почистить".Это же касается найденных на улице нательников — мол, к ним нельзя прикасаться. Иеромонах советует не бояться и подобрать утерянный предмет. А затем отнести в храм. "Даже если свой потерял, то ничего страшного", — добавляет Маркиш.И главное поверье — нельзя никогда снимать крест. На самом деле, такого запрета в канонах нет, священники рекомендуют подходить к вопросу разумно."Бывают ситуации, когда он мешает. Например, во время медицинской операции. Или в контактных видах спорта — футболе, борьбе. В таком случае крестик лучше положить в карман", — указывает известный церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.Но и снимать не надо в тех случаях, когда главный христианский символ не помеха, например в бассейне или на пляже. То же касается и супружеской близости."Это не оберег"Не принято относиться к нательному кресту как к "божественной защите". Это, объясняют священники, "свидетельство о вере", не более."Можно, конечно, повесить и в машине, — говорит отец Максим Первозванский. — Но только если он напоминает водителю, что перед началом пути нужно помолиться. А по окончании — поблагодарить Бога".Главный символ христианства, отмечает священник, "вовсе не разновидность небесного автокаско".Духовенство призывает помнить слова Спасителя: "Суббота для человека, а не человек для субботы". То есть не нужно забывать за обрядами о том, кому и зачем веришь.

https://ria.ru/20220324/pravoslavnye-1779713968.html

эфиопия

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аналитика - религия и мировоззрение, русская православная церковь, великий пост , максим первозванский, эфиопия