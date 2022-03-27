https://ria.ru/20220327/kosmos-1780336496.html

Сотрудничать с США в космосе нельзя, заявил Рогозин

Сотрудничать с США в космосе нельзя, заявил Рогозин - РИА Новости, 27.03.2022

Сотрудничать с США в космосе нельзя, заявил Рогозин

США хотят продолжать сотрудничество с Россией по программе Международной космической станции, но "Роскосмос" не может закрывать глаза на враждебные действия... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T15:06

2022-03-27T15:06

2022-03-27T15:06

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

джо байден

владимир путин

украина

сша

международная космическая станция (мкс)

наука

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КИРЖАЧ (Владимирская обл.), 27 мар - РИА Новости. США хотят продолжать сотрудничество с Россией по программе Международной космической станции, но "Роскосмос" не может закрывать глаза на враждебные действия американцев, сообщил журналистам в воскресенье гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Американская сторона демонстративно подчёркивает желание продолжить сотрудничество по МКС", - сказал он на памятном мероприятии в 54-летие со дня гибели Юрия Гагарина.Он пояснил, что у работников российской ракетно-космической отрасли помимо профессиональной работы, есть и гражданская позиция. Рогозин напомнил, что президент США Джо Байден не контролирует свою речь и начинает прямо оскорблять российского президента Владимира Путина. США при этом поставляют боеприпасы и боевиков, а также натаскивают нацистов на территории Украины, заявил он."Я должен делать вид, что ничего не происходит, и в космосе все спокойно? Я так не могу", - отметил гендиректор госкорпорации.

https://ria.ru/20211208/kosmos-1762695512.html

https://ria.ru/20211120/nositeli-1760003456.html

украина

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), джо байден, владимир путин, украина, сша, международная космическая станция (мкс)