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Сотрудничать с США в космосе нельзя, заявил Рогозин - РИА Новости, 27.03.2022
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Наука
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Сотрудничать с США в космосе нельзя, заявил Рогозин
Сотрудничать с США в космосе нельзя, заявил Рогозин - РИА Новости, 27.03.2022
Сотрудничать с США в космосе нельзя, заявил Рогозин
США хотят продолжать сотрудничество с Россией по программе Международной космической станции, но "Роскосмос" не может закрывать глаза на враждебные действия... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T15:06
2022-03-27T15:06
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
джо байден
владимир путин
украина
сша
международная космическая станция (мкс)
наука
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КИРЖАЧ (Владимирская обл.), 27 мар - РИА Новости. США хотят продолжать сотрудничество с Россией по программе Международной космической станции, но "Роскосмос" не может закрывать глаза на враждебные действия американцев, сообщил журналистам в воскресенье гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Американская сторона демонстративно подчёркивает желание продолжить сотрудничество по МКС", - сказал он на памятном мероприятии в 54-летие со дня гибели Юрия Гагарина.Он пояснил, что у работников российской ракетно-космической отрасли помимо профессиональной работы, есть и гражданская позиция. Рогозин напомнил, что президент США Джо Байден не контролирует свою речь и начинает прямо оскорблять российского президента Владимира Путина. США при этом поставляют боеприпасы и боевиков, а также натаскивают нацистов на территории Украины, заявил он."Я должен делать вид, что ничего не происходит, и в космосе все спокойно? Я так не могу", - отметил гендиректор госкорпорации.
https://ria.ru/20211208/kosmos-1762695512.html
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космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), джо байден, владимир путин, украина, сша, международная космическая станция (мкс)
15:06 27.03.2022
 
Сотрудничать с США в космосе нельзя, заявил Рогозин

Глава "Роскосмоса" Рогозин: корпорация не может игнорировать враждебные действия США

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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КИРЖАЧ (Владимирская обл.), 27 мар - РИА Новости. США хотят продолжать сотрудничество с Россией по программе Международной космической станции, но "Роскосмос" не может закрывать глаза на враждебные действия американцев, сообщил журналистам в воскресенье гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Американская сторона демонстративно подчёркивает желание продолжить сотрудничество по МКС", - сказал он на памятном мероприятии в 54-летие со дня гибели Юрия Гагарина.
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Он пояснил, что у работников российской ракетно-космической отрасли помимо профессиональной работы, есть и гражданская позиция. Рогозин напомнил, что президент США Джо Байден не контролирует свою речь и начинает прямо оскорблять российского президента Владимира Путина. США при этом поставляют боеприпасы и боевиков, а также натаскивают нацистов на территории Украины, заявил он.
"Я должен делать вид, что ничего не происходит, и в космосе все спокойно? Я так не могу", - отметил гендиректор госкорпорации.
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НаукаКосмос - РИА НаукаЮрий Гагарин (космонавт)Джо БайденВладимир ПутинУкраинаСШАМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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