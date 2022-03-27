Сотрудничать с США в космосе нельзя, заявил Рогозин
Глава "Роскосмоса" Рогозин: корпорация не может игнорировать враждебные действия США
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
КИРЖАЧ (Владимирская обл.), 27 мар - РИА Новости. США хотят продолжать сотрудничество с Россией по программе Международной космической станции, но "Роскосмос" не может закрывать глаза на враждебные действия американцев, сообщил журналистам в воскресенье гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Американская сторона демонстративно подчёркивает желание продолжить сотрудничество по МКС", - сказал он на памятном мероприятии в 54-летие со дня гибели Юрия Гагарина.
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Он пояснил, что у работников российской ракетно-космической отрасли помимо профессиональной работы, есть и гражданская позиция. Рогозин напомнил, что президент США Джо Байден не контролирует свою речь и начинает прямо оскорблять российского президента Владимира Путина. США при этом поставляют боеприпасы и боевиков, а также натаскивают нацистов на территории Украины, заявил он.
"Я должен делать вид, что ничего не происходит, и в космосе все спокойно? Я так не могу", - отметил гендиректор госкорпорации.
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