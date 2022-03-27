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"Роскосмос" намерен удвоить число российских спутников на орбите - РИА Новости, 27.03.2022
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Наука
https://ria.ru/20220327/kosmos-1780335201.html
"Роскосмос" намерен удвоить число российских спутников на орбите
"Роскосмос" намерен удвоить число российских спутников на орбите - РИА Новости, 27.03.2022
"Роскосмос" намерен удвоить число российских спутников на орбите
"Роскосмос" поставил задачу удвоить количество российских спутников на орбите, это в том числе позволит загрузить предприятия отрасли, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T14:57
2022-03-27T14:57
наука
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
дмитрий рогозин
роскосмос
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КИРЖАЧ (Владимирская обл.), 27 мар - РИА Новости. "Роскосмос" поставил задачу удвоить количество российских спутников на орбите, это в том числе позволит загрузить предприятия отрасли, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы сейчас видим, что, по сути дела, главной для нас является задача удвоения орбитальной группировки", - сказал он на мероприятии памяти Юрия Гагарина в связи с 54-летием со дня его гибели.По его словам, для запуска большого количества аппаратов на орбиту понадобится больше ракет, что позволит загрузить предприятия, которые делают двигатели, системы управления и другие составляющие ракетно-космической техники.
https://ria.ru/20220327/aviadvigateli-1780335042.html
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космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), дмитрий рогозин, роскосмос
14:57 27.03.2022
 
"Роскосмос" намерен удвоить число российских спутников на орбите

"Роскосмос" поставил задачу удвоить количество российских спутников на орбите

© АО "Российские космические системы"Спутник "Метеор-М"
Спутник Метеор-М
© АО "Российские космические системы"
Спутник "Метеор-М". Архивное фото
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КИРЖАЧ (Владимирская обл.), 27 мар - РИА Новости. "Роскосмос" поставил задачу удвоить количество российских спутников на орбите, это в том числе позволит загрузить предприятия отрасли, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы сейчас видим, что, по сути дела, главной для нас является задача удвоения орбитальной группировки", - сказал он на мероприятии памяти Юрия Гагарина в связи с 54-летием со дня его гибели.
По его словам, для запуска большого количества аппаратов на орбиту понадобится больше ракет, что позволит загрузить предприятия, которые делают двигатели, системы управления и другие составляющие ракетно-космической техники.
Авиадвигатель - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
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"Роскосмос" готов производить детали для авиадвигателей
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЮрий Гагарин (космонавт)Дмитрий РогозинРоскосмос
 
 
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