https://ria.ru/20220327/kosmos-1780335201.html

"Роскосмос" намерен удвоить число российских спутников на орбите

"Роскосмос" намерен удвоить число российских спутников на орбите - РИА Новости, 27.03.2022

"Роскосмос" намерен удвоить число российских спутников на орбите

"Роскосмос" поставил задачу удвоить количество российских спутников на орбите, это в том числе позволит загрузить предприятия отрасли, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T14:57

2022-03-27T14:57

2022-03-27T14:57

наука

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

дмитрий рогозин

роскосмос

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КИРЖАЧ (Владимирская обл.), 27 мар - РИА Новости. "Роскосмос" поставил задачу удвоить количество российских спутников на орбите, это в том числе позволит загрузить предприятия отрасли, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы сейчас видим, что, по сути дела, главной для нас является задача удвоения орбитальной группировки", - сказал он на мероприятии памяти Юрия Гагарина в связи с 54-летием со дня его гибели.По его словам, для запуска большого количества аппаратов на орбиту понадобится больше ракет, что позволит загрузить предприятия, которые делают двигатели, системы управления и другие составляющие ракетно-космической техники.

https://ria.ru/20220327/aviadvigateli-1780335042.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), дмитрий рогозин, роскосмос