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"Роскосмос" намерен удвоить число российских спутников на орбите
"Роскосмос" намерен удвоить число российских спутников на орбите - РИА Новости, 27.03.2022
"Роскосмос" намерен удвоить число российских спутников на орбите
"Роскосмос" поставил задачу удвоить количество российских спутников на орбите, это в том числе позволит загрузить предприятия отрасли, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T14:57
2022-03-27T14:57
2022-03-27T14:57
наука
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
дмитрий рогозин
роскосмос
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КИРЖАЧ (Владимирская обл.), 27 мар - РИА Новости. "Роскосмос" поставил задачу удвоить количество российских спутников на орбите, это в том числе позволит загрузить предприятия отрасли, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы сейчас видим, что, по сути дела, главной для нас является задача удвоения орбитальной группировки", - сказал он на мероприятии памяти Юрия Гагарина в связи с 54-летием со дня его гибели.По его словам, для запуска большого количества аппаратов на орбиту понадобится больше ракет, что позволит загрузить предприятия, которые делают двигатели, системы управления и другие составляющие ракетно-космической техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), дмитрий рогозин, роскосмос
"Роскосмос" намерен удвоить число российских спутников на орбите
"Роскосмос" поставил задачу удвоить количество российских спутников на орбите