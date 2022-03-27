https://ria.ru/20220327/konflikt-1780322098.html
Западу необходим конфликт между Турцией и Россией, заявил эксперт
Западу необходим конфликт между Турцией и Россией, заявил эксперт - РИА Новости, 27.03.2022
Западу необходим конфликт между Турцией и Россией, заявил эксперт
Западу остро необходим конфликт между Анкарой и Москвой, любое противостояние этих стран для них выгодно, считает турецкий аналитик Мехмет Перинчек. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T13:02
2022-03-27T13:02
2022-03-27T13:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
турция
украина
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АНКАРА, 27 мар – РИА Новости. Западу остро необходим конфликт между Анкарой и Москвой, любое противостояние этих стран для них выгодно, считает турецкий аналитик Мехмет Перинчек."Западу остро необходим конфликт между Россией и Турцией. Если посмотреть историю, после любых столкновений между Россией и Турцией в выгоде всегда оставался Запад", - сказал аналитик на онлайн-семинаре, посвященном ситуации на Украине.По его словам, ситуация на Украине – это не только конфликт США и России."Турция не может остаться в стороне в силу своих географических, геополитических причин", - подчеркнул он.Перинчек обратил внимание на то, что, в отличие от Байдена, рейтинг Путина после специальной военной операции на Украине растет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/more-1780308950.html
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РИА Новости
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в мире, россия, турция, украина
Западу необходим конфликт между Турцией и Россией, заявил эксперт
Политолог Перинчек: Западу остро необходим конфликт между Турцией и Россией