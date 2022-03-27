https://ria.ru/20220327/kherson-1780318248.html

Херсон не вернется под контроль Киева, заявил экс-депутат Рады

Херсон не вернется под контроль Киева, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 27.03.2022

Херсон не вернется под контроль Киева, заявил экс-депутат Рады

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Херсонская область Украины больше не вернется под контроль киевского режима и призвал местное... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T12:10

2022-03-27T12:10

2022-03-27T14:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Херсонская область Украины больше не вернется под контроль киевского режима и призвал местное население не бояться, что националисты вернутся.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов сообщил, что в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах."В укро и иностранных СМИ публикуют, что будет наступление ВСУ на Херсон. И скоро Херсон и область вернется под контроль ВСУ и киевского режима. Дорогие уважаемые, херсонцы, жители этого прекрасного региона. С полной ответственностью заявляю вам: ни ВСУ, ни СБУ, ни власть Украины не влияют на ситуацию в Херсоне и области. Прошу вас, херсонцы, успокойтесь, никакая украинская власть не вернется. Не верьте лживым укроСМИ и их пособникам, и сплетням", - говорится в открытом обращении Журавко, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.По его словам, у ВСУ очень большие потери, как в живой силе, так и в военно-технической, также уменьшается число нацбатальонов, украинское ПВО разбито, а солдаты по всем направлениям сдаются в плен ради сохранения жизни.По его словам, мирная жизнь в Херсоне будет расцветать, регион будет развиваться, а националисты, провокаторы и пособники киевского режима будут задержаны, арестованы и отданы под суд.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/kherson-1779091624.html

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Дарья Буймова

в мире, игорь конашенков, георгий мурадов, донбасс, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины