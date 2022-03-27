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Херсон не вернется под контроль Киева, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/kherson-1780318248.html
Херсон не вернется под контроль Киева, заявил экс-депутат Рады
Херсон не вернется под контроль Киева, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 27.03.2022
Херсон не вернется под контроль Киева, заявил экс-депутат Рады
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Херсонская область Украины больше не вернется под контроль киевского режима и призвал местное... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T12:10
2022-03-27T14:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
игорь конашенков
георгий мурадов
донбасс
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Херсонская область Украины больше не вернется под контроль киевского режима и призвал местное население не бояться, что националисты вернутся.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов сообщил, что в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах."В укро и иностранных СМИ публикуют, что будет наступление ВСУ на Херсон. И скоро Херсон и область вернется под контроль ВСУ и киевского режима. Дорогие уважаемые, херсонцы, жители этого прекрасного региона. С полной ответственностью заявляю вам: ни ВСУ, ни СБУ, ни власть Украины не влияют на ситуацию в Херсоне и области. Прошу вас, херсонцы, успокойтесь, никакая украинская власть не вернется. Не верьте лживым укроСМИ и их пособникам, и сплетням", - говорится в открытом обращении Журавко, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.По его словам, у ВСУ очень большие потери, как в живой силе, так и в военно-технической, также уменьшается число нацбатальонов, украинское ПВО разбито, а солдаты по всем направлениям сдаются в плен ради сохранения жизни.По его словам, мирная жизнь в Херсоне будет расцветать, регион будет развиваться, а националисты, провокаторы и пособники киевского режима будут задержаны, арестованы и отданы под суд.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донбасс
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в мире, игорь конашенков, георгий мурадов, донбасс, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
12:10 27.03.2022 (обновлено: 14:29 27.03.2022)
 
Херсон не вернется под контроль Киева, заявил экс-депутат Рады

Экс-депутат Рады Журавко: Херсонская область больше не вернется под контроль Киева

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке
Сотрудники Росгвардии возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
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Сотрудники Росгвардии возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Херсонская область Украины больше не вернется под контроль киевского режима и призвал местное население не бояться, что националисты вернутся.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов сообщил, что в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах.
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"В укро и иностранных СМИ публикуют, что будет наступление ВСУ на Херсон. И скоро Херсон и область вернется под контроль ВСУ и киевского режима. Дорогие уважаемые, херсонцы, жители этого прекрасного региона. С полной ответственностью заявляю вам: ни ВСУ, ни СБУ, ни власть Украины не влияют на ситуацию в Херсоне и области. Прошу вас, херсонцы, успокойтесь, никакая украинская власть не вернется. Не верьте лживым укроСМИ и их пособникам, и сплетням", - говорится в открытом обращении Журавко, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
По его словам, у ВСУ очень большие потери, как в живой силе, так и в военно-технической, также уменьшается число нацбатальонов, украинское ПВО разбито, а солдаты по всем направлениям сдаются в плен ради сохранения жизни.
"Зеленский в большей части регионов и его командование тоже не влияют на ситуацию. Издает бредовые указы, с помощью которых терроризирует мирных граждан", - считает Журавко.
По его словам, мирная жизнь в Херсоне будет расцветать, регион будет развиваться, а националисты, провокаторы и пособники киевского режима будут задержаны, арестованы и отданы под суд.
"Рекомендую вам никуда не уезжать, заниматься своей жизнью. В ближайшее время будет освобожден Николаев и Одесса. Вы это увидите сами. И там тоже начнется мирная жизнь. Но без нациков и негодяев", - подчеркнул экс-депутат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИгорь КонашенковГеоргий МурадовДонбассЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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