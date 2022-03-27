https://ria.ru/20220327/kaliningrad-1780293699.html

Украина поддержала "претензии" Польши на Калининград

Украина поддержала "претензии" Польши на Калининград - РИА Новости, 27.03.2022

Украина поддержала "претензии" Польши на Калининград

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов поддержал в эфире телеканала "1+1" возможные территориальные претензии Польши на российский Калининград. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T05:52

2022-03-27T05:52

2022-03-27T05:52

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов поддержал в эфире телеканала "1+1" возможные территориальные претензии Польши на российский Калининград.По мнению чиновника, амбиции Варшавы могут помешать спецоперации Москвы.Ранее экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года "оккупировала Россия". Современная Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. В 1945 году здесь проходили бои Восточно-Прусской операции советских войск. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии (примерно треть) отошла СССР, остальная территория — Польше.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как сообщало Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.

https://ria.ru/20220327/ukraina-1780290382.html

https://ria.ru/20220326/mid-1780214736.html

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