https://ria.ru/20220327/issledovanie-1780362288.html

Ученые назвали неожиданный признак Альцгеймера

Ученые назвали неожиданный признак Альцгеймера - РИА Новости, 27.03.2022

Ученые назвали неожиданный признак Альцгеймера

Длительный сон в дневное время может быть первым признаком болезни Альцгеймера, пишет The Guardian со ссылкой на исследование ученых. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T20:20

2022-03-27T20:20

2022-03-27T23:28

общество

болезнь альцгеймера

деменция

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Длительный сон в дневное время может быть первым признаком болезни Альцгеймера, пишет The Guardian со ссылкой на исследование ученых.Ученые несколько лет следили за привычками пожилых людей, любящих подремать в дневное время. Каждый год участники эксперимента на срок до 14 дней надевали похожий на часы прибор. Гаджет следил за подвижностью испытуемых. Любой продолжительный период без движения с 9 утра до 7 вечера эксперты считали сном.Кроме того, участники исследования ежегодно сдавали тесты, по результатам которых оценивались их когнитивные функции. Изначально у 76% испытуемых не было нарушений, у 20% они были незначительными, а еще четыре процента страдали болезнью Альцгеймера.У первый группы людей время дневного сна увеличивалось на 11 минут в год, а у второй группы — в два раза. У пациентов с недугом этот показатель составлял 68 минут.В итоге данные показали, что у тех людей, которые спали днем больше часа, риск развития нейродегенеративного заболевания был на 40 процентов больше, чем у тех, кто спал днем меньше часа.Это позволило сделать вывод, что рост продолжительности дневного сна связан с увеличением шансов развития болезни Альцгеймера, которая заключается в нарушении когнитивных функций. Однако ученые подчеркнули, что не выявлено явного биологического механизма, посредством которого дневной сон может вызывать это заболевание.

https://ria.ru/20201028/dementsiya-1581970729.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, болезнь альцгеймера, деменция, здоровье - общество