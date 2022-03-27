https://ria.ru/20220327/issledovanie-1780362288.html
Ученые назвали неожиданный признак Альцгеймера
Ученые назвали неожиданный признак Альцгеймера - РИА Новости, 27.03.2022
Ученые назвали неожиданный признак Альцгеймера
Длительный сон в дневное время может быть первым признаком болезни Альцгеймера, пишет The Guardian со ссылкой на исследование ученых. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T20:20
2022-03-27T20:20
2022-03-27T23:28
общество
болезнь альцгеймера
деменция
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Длительный сон в дневное время может быть первым признаком болезни Альцгеймера, пишет The Guardian со ссылкой на исследование ученых.Ученые несколько лет следили за привычками пожилых людей, любящих подремать в дневное время. Каждый год участники эксперимента на срок до 14 дней надевали похожий на часы прибор. Гаджет следил за подвижностью испытуемых. Любой продолжительный период без движения с 9 утра до 7 вечера эксперты считали сном.Кроме того, участники исследования ежегодно сдавали тесты, по результатам которых оценивались их когнитивные функции. Изначально у 76% испытуемых не было нарушений, у 20% они были незначительными, а еще четыре процента страдали болезнью Альцгеймера.У первый группы людей время дневного сна увеличивалось на 11 минут в год, а у второй группы — в два раза. У пациентов с недугом этот показатель составлял 68 минут.В итоге данные показали, что у тех людей, которые спали днем больше часа, риск развития нейродегенеративного заболевания был на 40 процентов больше, чем у тех, кто спал днем меньше часа.Это позволило сделать вывод, что рост продолжительности дневного сна связан с увеличением шансов развития болезни Альцгеймера, которая заключается в нарушении когнитивных функций. Однако ученые подчеркнули, что не выявлено явного биологического механизма, посредством которого дневной сон может вызывать это заболевание.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, болезнь альцгеймера, деменция, здоровье - общество
20:20 27.03.2022 (обновлено: 23:28 27.03.2022)
Ученые назвали неожиданный признак Альцгеймера
The Guardian: сонливость в дневное время может быть первым признаком Альцгеймера
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости.
Длительный сон в дневное время может быть первым признаком болезни Альцгеймера, пишет The Guardian
со ссылкой на исследование ученых.
"Усиливающаяся сонливость в дневное время может быть первым признаком Альцгеймера и сигналом об ускорении процесса старения", — говорится в публикации.
Ученые несколько лет следили за привычками пожилых людей, любящих подремать в дневное время. Каждый год участники эксперимента на срок до 14 дней надевали похожий на часы прибор. Гаджет следил за подвижностью испытуемых. Любой продолжительный период без движения с 9 утра до 7 вечера эксперты считали сном.
Кроме того, участники исследования ежегодно сдавали тесты, по результатам которых оценивались их когнитивные функции. Изначально у 76% испытуемых не было нарушений, у 20% они были незначительными, а еще четыре процента страдали болезнью Альцгеймера.
У первый группы людей время дневного сна увеличивалось на 11 минут в год, а у второй группы — в два раза. У пациентов с недугом этот показатель составлял 68 минут.
В итоге данные показали, что у тех людей, которые спали днем больше часа, риск развития нейродегенеративного заболевания был на 40 процентов больше, чем у тех, кто спал днем меньше часа.
Это позволило сделать вывод, что рост продолжительности дневного сна связан с увеличением шансов развития болезни Альцгеймера, которая заключается в нарушении когнитивных функций. Однако ученые подчеркнули, что не выявлено явного биологического механизма, посредством которого дневной сон может вызывать это заболевание.