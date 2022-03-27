https://ria.ru/20220327/ispaniya-1780338931.html

В Испании задержали россиянку, подозреваемую в присвоении денег

В Испании задержали россиянку, подозреваемую в присвоении денег - РИА Новости, 27.03.2022

В Испании задержали россиянку, подозреваемую в присвоении денег

Национальная полиция Испании задержала в городе Бенидорм (провинция Аликанте) россиянку, объявленную РФ в розыск по подозрению в присвоении крупной суммы денег, РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T15:31

2022-03-27T15:31

2022-03-27T15:31

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МАДРИД, 27 мар – РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала в городе Бенидорм (провинция Аликанте) россиянку, объявленную РФ в розыск по подозрению в присвоении крупной суммы денег, решение об экстрадиции будет принимать Национальный суд, сообщило агентство Europa Press.Уточняется, что в 2011 году подозреваемая в качестве индивидуального предпринимателя заключила контракт со страховым агентством в России, согласно которому должна была в обмен на вознаграждение страховать физических и юридических лиц. За три года она заключила 42 243 контракта на сумму 1,4 миллиона евро, из которых в качестве вознаграждения она должна была получить более 160 тысяч евро, однако женщина присвоила себе всю сумму.Следствие установило, что она покинула Россию в январе 2020 и прибыла в Аликанте. Здесь ее следы потерялись. В августе 2021 года был выдан ордер на ее арест, уточняет агентство.В итоге полиция нашла ее в гостинице в Бенидорме. Решение об экстрадиции будет принимать Национальный суд.

https://ria.ru/20211110/avstriya-1758425425.html

https://ria.ru/20220211/fotosemka-1772370057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аликанте, россия, испания