https://ria.ru/20220327/intervyu-1780361030.html

Роскомнадзор потребовал от СМИ не публиковать интервью с Зеленским

Роскомнадзор потребовал от СМИ не публиковать интервью с Зеленским - РИА Новости, 28.03.2022

Роскомнадзор потребовал от СМИ не публиковать интервью с Зеленским

Роскомнадзор обратился к ряду СМИ и заявил о необходимости отказаться от публикации интервью с Владимиром Зеленским, говорится в пресс-релизе ведомства. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-27T20:04

2022-03-27T20:04

2022-03-28T00:50

общество

санкции в отношении россии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

владимир зеленский

россия

украина

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Роскомнадзор обратился к ряду СМИ и заявил о необходимости отказаться от публикации интервью с Владимиром Зеленским, говорится в пресс-релизе ведомства.Ведомство проинформировало, что ряд российских средств массовой информации, в том числе СМИ, выполняющие функции иноагента, взяли интервью у Зеленского.Также сообщается, что в отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования.

https://ria.ru/20220313/meta-1777961498.html

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, санкции в отношении россии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), владимир зеленский, россия, украина