https://ria.ru/20220327/intervyu-1780361030.html
Роскомнадзор потребовал от СМИ не публиковать интервью с Зеленским
Роскомнадзор потребовал от СМИ не публиковать интервью с Зеленским - РИА Новости, 28.03.2022
Роскомнадзор потребовал от СМИ не публиковать интервью с Зеленским
Роскомнадзор обратился к ряду СМИ и заявил о необходимости отказаться от публикации интервью с Владимиром Зеленским, говорится в пресс-релизе ведомства. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-27T20:04
2022-03-27T20:04
2022-03-28T00:50
общество
санкции в отношении россии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
владимир зеленский
россия
украина
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Роскомнадзор обратился к ряду СМИ и заявил о необходимости отказаться от публикации интервью с Владимиром Зеленским, говорится в пресс-релизе ведомства.Ведомство проинформировало, что ряд российских средств массовой информации, в том числе СМИ, выполняющие функции иноагента, взяли интервью у Зеленского.Также сообщается, что в отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования.
https://ria.ru/20220313/meta-1777961498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкции в отношении россии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), владимир зеленский, россия, украина
20:04 27.03.2022 (обновлено: 00:50 28.03.2022)
Роскомнадзор потребовал от СМИ не публиковать интервью с Зеленским
Роскомнадзор потребовал от российских СМИ не публиковать интервью с Владимиром Зеленским