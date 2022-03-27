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Роскомнадзор потребовал от СМИ не публиковать интервью с Зеленским - РИА Новости, 28.03.2022
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Роскомнадзор потребовал от СМИ не публиковать интервью с Зеленским
Роскомнадзор потребовал от СМИ не публиковать интервью с Зеленским - РИА Новости, 28.03.2022
Роскомнадзор потребовал от СМИ не публиковать интервью с Зеленским
Роскомнадзор обратился к ряду СМИ и заявил о необходимости отказаться от публикации интервью с Владимиром Зеленским, говорится в пресс-релизе ведомства. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-27T20:04
2022-03-28T00:50
общество
санкции в отношении россии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Роскомнадзор обратился к ряду СМИ и заявил о необходимости отказаться от публикации интервью с Владимиром Зеленским, говорится в пресс-релизе ведомства.Ведомство проинформировало, что ряд российских средств массовой информации, в том числе СМИ, выполняющие функции иноагента, взяли интервью у Зеленского.Также сообщается, что в отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования.
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общество, санкции в отношении россии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), владимир зеленский, россия, украина
20:04 27.03.2022 (обновлено: 00:50 28.03.2022)
 
Роскомнадзор потребовал от СМИ не публиковать интервью с Зеленским

Роскомнадзор потребовал от российских СМИ не публиковать интервью с Владимиром Зеленским

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Роскомнадзор обратился к ряду СМИ и заявил о необходимости отказаться от публикации интервью с Владимиром Зеленским, говорится в пресс-релизе ведомства.
Ведомство проинформировало, что ряд российских средств массовой информации, в том числе СМИ, выполняющие функции иноагента, взяли интервью у Зеленского.
"Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования.
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ОбществоСанкции в отношении РоссииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Владимир ЗеленскийРоссияУкраина
 
 
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