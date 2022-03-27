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La Croix: Индия разрывается между Россией и Западом - РИА Новости, 27.03.2022
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La Croix: Индия разрывается между Россией и Западом
La Croix: Индия разрывается между Россией и Западом - РИА Новости, 27.03.2022
La Croix: Индия разрывается между Россией и Западом
Индия стремится сохранить отношения как с Россией, так и с Западом на фоне обострения украинского кризиса. Об этом пишет обозреватель французской La Croix... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T22:29
2022-03-27T22:29
политика
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сша
индия
азия
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Индия стремится сохранить отношения как с Россией, так и с Западом на фоне обострения украинского кризиса. Об этом пишет обозреватель французской La Croix Ванесса Дуньяк.Хотя Нью-Дели оказался в непростом положении из-за напряжения между Москвой и Вашингтоном, в своей внешней политике он будет опираться на исторический опыт, прагматизм и стратегию неприсоединения, говорится в публикации.Колумнист отметила, что Индия не может отказаться от связей с обеими сверхдержавами, поскольку они помогают сохранить баланс сил в Азии. При этом Нью-Дели интересны не только экономические и политические контакты с Москвой, но и военно-техническое сотрудничество. Национальная безопасность Индии во многом зависит от России, которой принадлежит около 50% импорта вооружений страны. Русские поставляют южноазиатскому государству самолеты, ПВО С-400 и комплектующие к этим системам, пишет автор.Как считает Дуньяк, столкнувшись с западными санкциями, обе державы попытаются перейти на рубли и рупии, чтобы поддержать товарооборот и снизить значение доллара в торговых операциях. Кроме того, Индия намерена договориться о покупке у России больших объемов энергоносителей по приемлемой цене, чтобы удовлетворить огромный спрос растущей экономики, подытожила автор.Россия начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
https://ria.ru/20220327/ukraina-1780362521.html
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политика, россия, с-400 «триумф», сша, индия, азия
22:29 27.03.2022
 
La Croix: Индия разрывается между Россией и Западом

La Croix: Индия разрывается между Россией и Западом, но стремится сохранить нейтралитет

© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / Tsering Topgyal
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Индия стремится сохранить отношения как с Россией, так и с Западом на фоне обострения украинского кризиса. Об этом пишет обозреватель французской La Croix Ванесса Дуньяк.
Хотя Нью-Дели оказался в непростом положении из-за напряжения между Москвой и Вашингтоном, в своей внешней политике он будет опираться на исторический опыт, прагматизм и стратегию неприсоединения, говорится в публикации.
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Колумнист отметила, что Индия не может отказаться от связей с обеими сверхдержавами, поскольку они помогают сохранить баланс сил в Азии. При этом Нью-Дели интересны не только экономические и политические контакты с Москвой, но и военно-техническое сотрудничество. Национальная безопасность Индии во многом зависит от России, которой принадлежит около 50% импорта вооружений страны. Русские поставляют южноазиатскому государству самолеты, ПВО С-400 и комплектующие к этим системам, пишет автор.
Как считает Дуньяк, столкнувшись с западными санкциями, обе державы попытаются перейти на рубли и рупии, чтобы поддержать товарооборот и снизить значение доллара в торговых операциях. Кроме того, Индия намерена договориться о покупке у России больших объемов энергоносителей по приемлемой цене, чтобы удовлетворить огромный спрос растущей экономики, подытожила автор.
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Россия начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
 
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