https://ria.ru/20220327/indiya-1780371992.html

La Croix: Индия разрывается между Россией и Западом

La Croix: Индия разрывается между Россией и Западом - РИА Новости, 27.03.2022

La Croix: Индия разрывается между Россией и Западом

Индия стремится сохранить отношения как с Россией, так и с Западом на фоне обострения украинского кризиса. Об этом пишет обозреватель французской La Croix... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T22:29

2022-03-27T22:29

2022-03-27T22:29

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Индия стремится сохранить отношения как с Россией, так и с Западом на фоне обострения украинского кризиса. Об этом пишет обозреватель французской La Croix Ванесса Дуньяк.Хотя Нью-Дели оказался в непростом положении из-за напряжения между Москвой и Вашингтоном, в своей внешней политике он будет опираться на исторический опыт, прагматизм и стратегию неприсоединения, говорится в публикации.Колумнист отметила, что Индия не может отказаться от связей с обеими сверхдержавами, поскольку они помогают сохранить баланс сил в Азии. При этом Нью-Дели интересны не только экономические и политические контакты с Москвой, но и военно-техническое сотрудничество. Национальная безопасность Индии во многом зависит от России, которой принадлежит около 50% импорта вооружений страны. Русские поставляют южноазиатскому государству самолеты, ПВО С-400 и комплектующие к этим системам, пишет автор.Как считает Дуньяк, столкнувшись с западными санкциями, обе державы попытаются перейти на рубли и рупии, чтобы поддержать товарооборот и снизить значение доллара в торговых операциях. Кроме того, Индия намерена договориться о покупке у России больших объемов энергоносителей по приемлемой цене, чтобы удовлетворить огромный спрос растущей экономики, подытожила автор.Россия начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

https://ria.ru/20220327/ukraina-1780362521.html

https://ria.ru/20220327/zelenskiy-1780342002.html

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, с-400 «триумф», сша, индия, азия