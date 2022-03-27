La Croix: Индия разрывается между Россией и Западом
La Croix: Индия разрывается между Россией и Западом, но стремится сохранить нейтралитет
© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
© AP Photo / Tsering Topgyal
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Индия стремится сохранить отношения как с Россией, так и с Западом на фоне обострения украинского кризиса. Об этом пишет обозреватель французской La Croix Ванесса Дуньяк.
Хотя Нью-Дели оказался в непростом положении из-за напряжения между Москвой и Вашингтоном, в своей внешней политике он будет опираться на исторический опыт, прагматизм и стратегию неприсоединения, говорится в публикации.
Колумнист отметила, что Индия не может отказаться от связей с обеими сверхдержавами, поскольку они помогают сохранить баланс сил в Азии. При этом Нью-Дели интересны не только экономические и политические контакты с Москвой, но и военно-техническое сотрудничество. Национальная безопасность Индии во многом зависит от России, которой принадлежит около 50% импорта вооружений страны. Русские поставляют южноазиатскому государству самолеты, ПВО С-400 и комплектующие к этим системам, пишет автор.
Как считает Дуньяк, столкнувшись с западными санкциями, обе державы попытаются перейти на рубли и рупии, чтобы поддержать товарооборот и снизить значение доллара в торговых операциях. Кроме того, Индия намерена договориться о покупке у России больших объемов энергоносителей по приемлемой цене, чтобы удовлетворить огромный спрос растущей экономики, подытожила автор.
Россия начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.