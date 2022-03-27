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Один мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Иловайска - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/ilovaysk-1780305740.html
Один мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Иловайска
Один мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Иловайска - РИА Новости, 27.03.2022
Один мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Иловайска
Украинские войска вели огонь по населенному пункту Иловайску в ДНР, погиб один мирный житель, сообщает штаб территориальной обороны республики в... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T09:57
2022-03-27T10:28
в мире
донецкая народная республика
иловайск
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Украинские войска вели огонь по населенному пункту Иловайску в ДНР, погиб один мирный житель, сообщает штаб территориальной обороны республики в Telegram-канале."ВФУ (вооруженные формирования Украины – Прим. ред.) обстреляли Иловайск, погиб один мирный житель. В результате обстрела также повреждены домостроения по улицам Степная, Комсомольская, Артема", — говорится в заявлении.Представитель ДНР в Совместном центре по контролю за режимом прекращения огня (СЦКК) отметил, что еще пять снарядов калибра 122 миллиметра выпущены в сторону населенного пункта Ясиноватая, дважды за 15 минут обстреляли Горловку.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек. ООН сообщает о гибели более тысячи мирных жителей.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, иловайск
09:57 27.03.2022 (обновлено: 10:28 27.03.2022)
 
Один мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Иловайска

При обстреле украинскими войсками Иловайска погиб мирный житель

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДетский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ
Детский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Детский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Украинские войска вели огонь по населенному пункту Иловайску в ДНР, погиб один мирный житель, сообщает штаб территориальной обороны республики в Telegram-канале.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины – Прим. ред.) обстреляли Иловайск, погиб один мирный житель. В результате обстрела также повреждены домостроения по улицам Степная, Комсомольская, Артема", — говорится в заявлении.
Представитель ДНР в Совместном центре по контролю за режимом прекращения огня (СЦКК) отметил, что еще пять снарядов калибра 122 миллиметра выпущены в сторону населенного пункта Ясиноватая, дважды за 15 минут обстреляли Горловку.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек. ООН сообщает о гибели более тысячи мирных жителей.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаИловайск
 
 
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