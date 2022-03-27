09:57 27.03.2022 (обновлено: 10:28 27.03.2022)
Один мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Иловайска
При обстреле украинскими войсками Иловайска погиб мирный житель
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДетский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ
Детский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Украинские войска вели огонь по населенному пункту Иловайску в ДНР, погиб один мирный житель, сообщает штаб территориальной обороны республики в Telegram-канале.
Представитель ДНР в Совместном центре по контролю за режимом прекращения огня (СЦКК) отметил, что еще пять снарядов калибра 122 миллиметра выпущены в сторону населенного пункта Ясиноватая, дважды за 15 минут обстреляли Горловку.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек. ООН сообщает о гибели более тысячи мирных жителей.