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В Трехизбенку и Крымское доставили гуманитарную помощь

В Трехизбенку и Крымское доставили гуманитарную помощь - РИА Новости, 27.03.2022

В Трехизбенку и Крымское доставили гуманитарную помощь

Народная милиция Луганской народной республики и представители местной общественной организации "Пища жизни. Донбасс" доставили в освобожденные села Трехизбенка РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T23:02

2022-03-27T23:02

2022-03-27T23:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

донбасс

народная милиция лнр

крымское (луганская область)

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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики и представители местной общественной организации "Пища жизни. Донбасс" доставили в освобожденные села Трехизбенка и Крымское партию гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости представители оборонного ведомства республики."Обстановка в Трехизбенке остается крайне напряженной, ведь в селе до сих пор нет электро- и газоснабжения. Представители Народной милиции ЛНР совместно с общественной организацией "Пища жизни. Донбасс" доставили гуманитарную помощь в виде горячего питания и предметов первой необходимости для местных жителей", - рассказал представитель пресс-службы Народной милиции республики.Руководитель ОО "Пища жизни. Донбасс" Кирилл Губарев заявил журналистам, что подобная помощь жителям данных сел оказывается не в первый раз. По его словам, из-за отсутствия электричества люди просят привезти свечи, какое-нибудь горячие питание и хлеб."Все очень просят хлеб, потому что хлеба не завозят, очень большая потребность. Люди не могут его ни испечь, ни приобрести. Поэтому все больше людей узнает о том, что мы приезжаем, все больше людей приходит. Будем продолжать (подобную деятельность – ред.) и на следующей неделе, и столько, сколько это потребуется ", - дополнил Губарев.

луганская народная республика

донбасс

крымское (луганская область)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, донбасс, народная милиция лнр, крымское (луганская область)