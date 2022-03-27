https://ria.ru/20220327/gumpomosch-1780373252.html
В Трехизбенку и Крымское доставили гуманитарную помощь
В Трехизбенку и Крымское доставили гуманитарную помощь - РИА Новости, 27.03.2022
В Трехизбенку и Крымское доставили гуманитарную помощь
Народная милиция Луганской народной республики и представители местной общественной организации "Пища жизни. Донбасс" доставили в освобожденные села Трехизбенка РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T23:02
2022-03-27T23:02
2022-03-27T23:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донбасс
народная милиция лнр
крымское (луганская область)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1b/1780373495_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_12c55b2d187c4882fd6e32bf7131017e.jpg
ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики и представители местной общественной организации "Пища жизни. Донбасс" доставили в освобожденные села Трехизбенка и Крымское партию гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости представители оборонного ведомства республики."Обстановка в Трехизбенке остается крайне напряженной, ведь в селе до сих пор нет электро- и газоснабжения. Представители Народной милиции ЛНР совместно с общественной организацией "Пища жизни. Донбасс" доставили гуманитарную помощь в виде горячего питания и предметов первой необходимости для местных жителей", - рассказал представитель пресс-службы Народной милиции республики.Руководитель ОО "Пища жизни. Донбасс" Кирилл Губарев заявил журналистам, что подобная помощь жителям данных сел оказывается не в первый раз. По его словам, из-за отсутствия электричества люди просят привезти свечи, какое-нибудь горячие питание и хлеб."Все очень просят хлеб, потому что хлеба не завозят, очень большая потребность. Люди не могут его ни испечь, ни приобрести. Поэтому все больше людей узнает о том, что мы приезжаем, все больше людей приходит. Будем продолжать (подобную деятельность – ред.) и на следующей неделе, и столько, сколько это потребуется ", - дополнил Губарев.
луганская народная республика
донбасс
крымское (луганская область)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1b/1780373495_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_9b2565fd1a2c12507e2e5c124c268ce9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донбасс, народная милиция лнр, крымское (луганская область)
23:02 27.03.2022 (обновлено: 23:23 27.03.2022)
В Трехизбенку и Крымское доставили гуманитарную помощь
Народная милиция ЛНР и волонтеры доставили гуманитарную помощь в Трехизбенку и Крымское
ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики и представители местной общественной организации "Пища жизни. Донбасс" доставили в освобожденные села Трехизбенка и Крымское партию гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости представители оборонного ведомства республики.
"Обстановка в Трехизбенке остается крайне напряженной, ведь в селе до сих пор нет электро- и газоснабжения. Представители Народной милиции ЛНР
совместно с общественной организацией "Пища жизни. Донбасс" доставили гуманитарную помощь в виде горячего питания и предметов первой необходимости для местных жителей", - рассказал представитель пресс-службы Народной милиции
республики.
Руководитель ОО "Пища жизни. Донбасс" Кирилл Губарев заявил журналистам, что подобная помощь жителям данных сел оказывается не в первый раз. По его словам, из-за отсутствия электричества люди просят привезти свечи, какое-нибудь горячие питание и хлеб.
"Все очень просят хлеб, потому что хлеба не завозят, очень большая потребность. Люди не могут его ни испечь, ни приобрести. Поэтому все больше людей узнает о том, что мы приезжаем, все больше людей приходит. Будем продолжать (подобную деятельность – ред.) и на следующей неделе, и столько, сколько это потребуется ", - дополнил Губарев.