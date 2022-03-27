https://ria.ru/20220327/gumpomosch-1780300534.html

Ил-76 ВКС России доставили более 70 тонн гумпомощи для Украины в Гомель

Ил-76 ВКС России доставили более 70 тонн гумпомощи для Украины в Гомель - РИА Новости, 27.03.2022

Ил-76 ВКС России доставили более 70 тонн гумпомощи для Украины в Гомель

Более 70 тонн гуманитарного груза для мирного населения Украины доставлено в белорусский Гомель самолетами Ил-76 ВКС России, сообщили в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T08:59

2022-03-27T08:59

2022-03-27T11:44

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Более 70 тонн гуманитарного груза для мирного населения Украины доставлено в белорусский Гомель самолетами Ил-76 ВКС России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Более 70 тонн гуманитарного груза для мирного населения Украины доставлено тремя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Груз прибыл в город Гомель республики Беларусь из города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа России, далее в составе гуманитарных колонн будет доставлен в населенные пункты Украины", - говорится в сообщении.Добавляется, что гуманитарную помощь собрали жители Ханты-Мансийского автономного округа в 40 пунктах, в организации сбора и отправки принимали участие как простые жители, так и сотрудники госучреждений. Груз будет в ближайшее время доставлен жителям населенных пунктов Киевской и Черниговской областей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220327/aeroport-1780297738.html

https://ria.ru/20220327/ukraina-1780263115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры доставки гуманитарной помощи для Украины самолетами Ил-76 Более 70 тонн гуманитарной помощи для Украины доставили в белорусский Гомель самолетами Ил-76. 2022-03-27T08:59 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, вооруженные силы рф, украина, гомель