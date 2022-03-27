https://ria.ru/20220327/gruzy-1780302183.html

Поставки грузов из Сербии в Россию продолжаются

Поставки грузов из Сербии в Россию продолжаются - РИА Новости, 27.03.2022

Поставки грузов из Сербии в Россию продолжаются

Поставки грузов из Сербии в РФ продолжаются, несмотря на санкции Запада и все сложности, оплаты проходят, заявил РИА Новости помощник директора Хозяйственной... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T09:13

2022-03-27T09:13

2022-03-27T09:13

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БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Поставки грузов из Сербии в РФ продолжаются, несмотря на санкции Запада и все сложности, оплаты проходят, заявил РИА Новости помощник директора Хозяйственной (Торгово-промышленной, ТПП) палаты Сербии Боян Станич."Несмотря на существующие трудности, доставка продукции в Россию и проведение средств оплаты функционируют. Многие компании, с преимущественным капиталом ЕС снизили или временно приостановили экспорт в Россию, но пока нет сигналов о том, что какая-то компания решила деинвестировать, то есть выводить капитал из Сербии", - заявил помощник директора ТПП Сербии агентству.По данным ТПП Сербии, общий объем экспорта в РФ в 2021 году в размере 840,3 миллиона евро был на 5% больше объема 2020 года, который составил 800,2 миллиона. Отдельно за январь нынешнего 2022 года экспорт в РФ составил 71 миллион евро, что на 22% больше января 2021 года из-за влияния пандемии COVID-19.Основная группа товаров – свежие фрукты и сухофрукты, прежде всего, яблоки и клубника. Из продукции других отраслей значительными по объемам поставок являются автомобильные покрышки, лекарства, текстильная продукция, особенно носки, картон и упаковочная бумага.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, россия, сербия