https://ria.ru/20220327/gruzy-1780302183.html
Поставки грузов из Сербии в Россию продолжаются
Поставки грузов из Сербии в Россию продолжаются - РИА Новости, 27.03.2022
Поставки грузов из Сербии в Россию продолжаются
Поставки грузов из Сербии в РФ продолжаются, несмотря на санкции Запада и все сложности, оплаты проходят, заявил РИА Новости помощник директора Хозяйственной... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T09:13
2022-03-27T09:13
2022-03-27T09:13
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БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Поставки грузов из Сербии в РФ продолжаются, несмотря на санкции Запада и все сложности, оплаты проходят, заявил РИА Новости помощник директора Хозяйственной (Торгово-промышленной, ТПП) палаты Сербии Боян Станич."Несмотря на существующие трудности, доставка продукции в Россию и проведение средств оплаты функционируют. Многие компании, с преимущественным капиталом ЕС снизили или временно приостановили экспорт в Россию, но пока нет сигналов о том, что какая-то компания решила деинвестировать, то есть выводить капитал из Сербии", - заявил помощник директора ТПП Сербии агентству.По данным ТПП Сербии, общий объем экспорта в РФ в 2021 году в размере 840,3 миллиона евро был на 5% больше объема 2020 года, который составил 800,2 миллиона. Отдельно за январь нынешнего 2022 года экспорт в РФ составил 71 миллион евро, что на 22% больше января 2021 года из-за влияния пандемии COVID-19.Основная группа товаров – свежие фрукты и сухофрукты, прежде всего, яблоки и клубника. Из продукции других отраслей значительными по объемам поставок являются автомобильные покрышки, лекарства, текстильная продукция, особенно носки, картон и упаковочная бумага.
https://ria.ru/20220327/defitsit-1780298404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, россия, сербия
Поставки грузов из Сербии в Россию продолжаются
Представитель ТПП Сербии Станич: поставки грузов в Россию продолжаются, оплаты проходят
БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Поставки грузов из Сербии в РФ продолжаются, несмотря на санкции Запада и все сложности, оплаты проходят, заявил РИА Новости помощник директора Хозяйственной (Торгово-промышленной, ТПП) палаты Сербии Боян Станич.
"Несмотря на существующие трудности, доставка продукции в Россию
и проведение средств оплаты функционируют. Многие компании, с преимущественным капиталом ЕС снизили или временно приостановили экспорт в Россию, но пока нет сигналов о том, что какая-то компания решила деинвестировать, то есть выводить капитал из Сербии", - заявил помощник директора ТПП Сербии
агентству.
По данным ТПП Сербии, общий объем экспорта в РФ в 2021 году в размере 840,3 миллиона евро был на 5% больше объема 2020 года, который составил 800,2 миллиона. Отдельно за январь нынешнего 2022 года экспорт в РФ составил 71 миллион евро, что на 22% больше января 2021 года из-за влияния пандемии COVID-19.
Основная группа товаров – свежие фрукты и сухофрукты, прежде всего, яблоки и клубника. Из продукции других отраслей значительными по объемам поставок являются автомобильные покрышки, лекарства, текстильная продукция, особенно носки, картон и упаковочная бумага.