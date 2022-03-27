https://ria.ru/20220327/gorlovka-1780316066.html

Украинские войска второй раз за полчаса обстреляли Горловку

Украинские войска второй раз за полчаса обстреляли Горловку - РИА Новости, 27.03.2022

Украинские войска второй раз за полчаса обстреляли Горловку

Украинские войска второй раз за полчаса обстреляли Горловку в ДНР, выпущено шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T11:47

2022-03-27T11:47

2022-03-27T11:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска второй раз за полчаса обстреляли Горловку в ДНР, выпущено шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Горловка (пос. ш-ты Румянцева): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220327/gorlovka-1780313071.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика