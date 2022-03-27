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Украинские войска второй раз за полчаса обстреляли Горловку - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/gorlovka-1780316066.html
Украинские войска второй раз за полчаса обстреляли Горловку
Украинские войска второй раз за полчаса обстреляли Горловку - РИА Новости, 27.03.2022
Украинские войска второй раз за полчаса обстреляли Горловку
Украинские войска второй раз за полчаса обстреляли Горловку в ДНР, выпущено шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T11:47
2022-03-27T11:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска второй раз за полчаса обстреляли Горловку в ДНР, выпущено шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Горловка (пос. ш-ты Румянцева): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика
11:47 27.03.2022
 
Украинские войска второй раз за полчаса обстреляли Горловку

ВСУ второй раз за полчаса обстреляли Горловку шестью снарядами калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска второй раз за полчаса обстреляли Горловку в ДНР, выпущено шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство республики в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Горловка (пос. ш-ты Румянцева): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
11:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска выпустили семь мин по Горловке
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГорловкаДонецкая Народная Республика
 
 
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