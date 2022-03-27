https://ria.ru/20220327/gorlovka-1780313071.html
Украинские войска выпустили семь мин по Горловке
Украинские войска выпустили семь мин по Горловке - РИА Новости, 27.03.2022
Украинские войска выпустили семь мин по Горловке
Украинские войска в 10.40 обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T11:18
2022-03-27T11:18
2022-03-27T11:50
обострение ситуации в днр и лнр
горловка
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.40 обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.40 - населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка: выпущено семь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/referendum-1780315070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
11:18 27.03.2022 (обновлено: 11:50 27.03.2022)
Украинские войска выпустили семь мин по Горловке
ДНР: украинские войска выпустили семь мин калибра 120 миллиметров по Горловке