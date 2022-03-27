https://ria.ru/20220327/gorlovka-1780307598.html
Украинские войска за 15 минут дважды обстреляли Горловку
Украинские войска за 15 минут дважды обстреляли Горловку - РИА Новости, 27.03.2022
Украинские войска за 15 минут дважды обстреляли Горловку
Украинские войска за 15 минут дважды обстреляли населенный пункт Горловка в ДНР, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:19
2022-03-27T10:19
2022-03-27T10:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут дважды обстреляли населенный пункт Горловка в ДНР, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрелы были зафиксированы в 09.30 и 09.45 в направлении поселка шахта имени Изотова и поселка шахта имени Гагарина в Горловке, всего выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/donbass-1780306908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
Украинские войска за 15 минут дважды обстреляли Горловку
ВСУ выпустили по Горловке 15 мин калибра 120 миллиметров