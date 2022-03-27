09:32 27.03.2022 (обновлено: 09:37 27.03.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку
ДНР: украинские войска выпустили восемь мин по Горловке
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска в 09.15 обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.15 - населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.