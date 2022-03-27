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Президент Германии предрек немцам "тяжелые дни" - РИА Новости, 27.03.2022
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Президент Германии предрек немцам "тяжелые дни"
Президент Германии предрек немцам "тяжелые дни" - РИА Новости, 27.03.2022
Президент Германии предрек немцам "тяжелые дни"
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что страну ждут тяжелые дни из-за ситуации на Украине. Об этом он заявил перед концертом Берлинского... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T16:40
2022-03-27T17:27
в мире
олаф шольц
украина
сша
германия
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что страну ждут тяжелые дни из-за ситуации на Украине. Об этом он заявил перед концертом Берлинского филармонического оркестра во Дворце Бельвю. "Дни, которые изменят мир и изменят нас. Возможно, быстрее, чем мы могли себе представить. Простая истина состоит в том, что впереди много трудностей, несмотря на все продолжающиеся дипломатические усилия", — сказал президент. По его словам, немцам нужно готовиться быть стойкими и принимать меры жесткой экономии.Ранее председатель партии "Германский центр" Кристоф Херстель обвинил канцлера Олафа Шольца в неспособности сопротивляться давлению со стороны США, а его правительство, поддержавшее антироссийские санкции, — во вредительстве.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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в мире, олаф шольц, украина, сша, германия
16:40 27.03.2022 (обновлено: 17:27 27.03.2022)
 
Президент Германии предрек немцам "тяжелые дни"

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предрек Германии "тяжелые дни"

© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Михаил Маркив
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что страну ждут тяжелые дни из-за ситуации на Украине. Об этом он заявил перед концертом Берлинского филармонического оркестра во Дворце Бельвю.
"Дни, которые изменят мир и изменят нас. Возможно, быстрее, чем мы могли себе представить. Простая истина состоит в том, что впереди много трудностей, несмотря на все продолжающиеся дипломатические усилия", — сказал президент. По его словам, немцам нужно готовиться быть стойкими и принимать меры жесткой экономии.
Ранее председатель партии "Германский центр" Кристоф Херстель обвинил канцлера Олафа Шольца в неспособности сопротивляться давлению со стороны США, а его правительство, поддержавшее антироссийские санкции, — во вредительстве.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.
Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
Супермаркет в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 17:39
Германии предрекли проблемы с экономикой из-за санкций
 
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