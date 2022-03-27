https://ria.ru/20220327/gaz-1780339514.html

СМИ: Байден объявил себя спасителем Европы и "обманул" ее

СМИ: Байден объявил себя спасителем Европы и "обманул" ее - РИА Новости, 27.03.2022

СМИ: Байден объявил себя спасителем Европы и "обманул" ее

Президент США Байден объявил себя спасителем Европы от энергетической зависимости от России, однако организовать быстрое увеличение поставок сжиженного... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T15:35

2022-03-27T15:35

2022-03-27T17:27

в мире

джо байден

евросоюз

азия

россия

вашингтон (город)

международное энергетическое агентство

сша

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент США Байден объявил себя спасителем Европы от энергетической зависимости от России, однако организовать быстрое увеличение поставок сжиженного природного газа, отправляемого в ЕС будет непросто, пишет газета Politico.Накануне, как напоминается в статье, американский лидер заявил, что Вашингтон готов помочь Евросоюзу избавиться от зависимости от российского топлива. При этом Соединенные Штаты и Европа поставили цель дополнительно поставить на европейские рынки 15 миллиардов кубометров газа — это 40 процентов от общего потребления газа в ЕС.Однако, по словам высокопоставленного американского чиновника, поставить такой объем сырья будет очень не просто: придется убеждать Азию отказываться от уже забронированных поставок, чтобы отправить СПГ в Европу.По мнению Международного энергетического агентства, если ЕС затянет пояса и будет как можно скорее внедрять возобновляемые источники энергии, зависимость от российского газа удастся сократить только на треть в этом году, а не на две трети, как полагает Брюссель.Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Страны Запада в ответ утвердили серию новых санкций против России, а в Европе стали громче звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.

https://ria.ru/20220323/gaz-1779682972.html

https://ria.ru/20220327/gazoprovod-1780261291.html

азия

россия

вашингтон (город)

сша

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, джо байден, евросоюз, азия, россия, вашингтон (город), международное энергетическое агентство, сша