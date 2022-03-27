Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Байден объявил себя спасителем Европы и "обманул" ее - РИА Новости, 27.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220327/gaz-1780339514.html
СМИ: Байден объявил себя спасителем Европы и "обманул" ее
СМИ: Байден объявил себя спасителем Европы и "обманул" ее - РИА Новости, 27.03.2022
СМИ: Байден объявил себя спасителем Европы и "обманул" ее
Президент США Байден объявил себя спасителем Европы от энергетической зависимости от России, однако организовать быстрое увеличение поставок сжиженного... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T15:35
2022-03-27T17:27
в мире
джо байден
евросоюз
азия
россия
вашингтон (город)
международное энергетическое агентство
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1b/1780302516_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ac606bd7da2fdec467d7bac4ca4f56de.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент США Байден объявил себя спасителем Европы от энергетической зависимости от России, однако организовать быстрое увеличение поставок сжиженного природного газа, отправляемого в ЕС будет непросто, пишет газета Politico.Накануне, как напоминается в статье, американский лидер заявил, что Вашингтон готов помочь Евросоюзу избавиться от зависимости от российского топлива. При этом Соединенные Штаты и Европа поставили цель дополнительно поставить на европейские рынки 15 миллиардов кубометров газа — это 40 процентов от общего потребления газа в ЕС.Однако, по словам высокопоставленного американского чиновника, поставить такой объем сырья будет очень не просто: придется убеждать Азию отказываться от уже забронированных поставок, чтобы отправить СПГ в Европу.По мнению Международного энергетического агентства, если ЕС затянет пояса и будет как можно скорее внедрять возобновляемые источники энергии, зависимость от российского газа удастся сократить только на треть в этом году, а не на две трети, как полагает Брюссель.Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Страны Запада в ответ утвердили серию новых санкций против России, а в Европе стали громче звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
https://ria.ru/20220323/gaz-1779682972.html
https://ria.ru/20220327/gazoprovod-1780261291.html
азия
россия
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1b/1780302516_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_87592469103f1ab1f6d42d0c5e95955f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, евросоюз, азия, россия, вашингтон (город), международное энергетическое агентство, сша
15:35 27.03.2022 (обновлено: 17:27 27.03.2022)
 
СМИ: Байден объявил себя спасителем Европы и "обманул" ее

Politico: США будет непросто "спасти" Европу от российского газа, как пообещал Байден

© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl / Slawomir KaminskiПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl / Slawomir Kaminski
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент США Байден объявил себя спасителем Европы от энергетической зависимости от России, однако организовать быстрое увеличение поставок сжиженного природного газа, отправляемого в ЕС будет непросто, пишет газета Politico.
Накануне, как напоминается в статье, американский лидер заявил, что Вашингтон готов помочь Евросоюзу избавиться от зависимости от российского топлива. При этом Соединенные Штаты и Европа поставили цель дополнительно поставить на европейские рынки 15 миллиардов кубометров газа — это 40 процентов от общего потребления газа в ЕС.
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 16:45
Эксперт прокомментировал решение продавать газ в Европу за рубли
Однако, по словам высокопоставленного американского чиновника, поставить такой объем сырья будет очень не просто: придется убеждать Азию отказываться от уже забронированных поставок, чтобы отправить СПГ в Европу.
По мнению Международного энергетического агентства, если ЕС затянет пояса и будет как можно скорее внедрять возобновляемые источники энергии, зависимость от российского газа удастся сократить только на треть в этом году, а не на две трети, как полагает Брюссель.
Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Страны Запада в ответ утвердили серию новых санкций против России, а в Европе стали громче звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Трубы для строительства газопровода - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
08:00
Европа поможет России построить новый газопровод в Китай
 
В миреДжо БайденЕвросоюзАзияРоссияВашингтон (город)Международное энергетическое агентствоСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала