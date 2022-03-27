15:35 27.03.2022 (обновлено: 17:27 27.03.2022)
СМИ: Байден объявил себя спасителем Европы и "обманул" ее
Politico: США будет непросто "спасти" Европу от российского газа, как пообещал Байден
© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl / Slawomir KaminskiПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент США Байден объявил себя спасителем Европы от энергетической зависимости от России, однако организовать быстрое увеличение поставок сжиженного природного газа, отправляемого в ЕС будет непросто, пишет газета Politico.
Накануне, как напоминается в статье, американский лидер заявил, что Вашингтон готов помочь Евросоюзу избавиться от зависимости от российского топлива. При этом Соединенные Штаты и Европа поставили цель дополнительно поставить на европейские рынки 15 миллиардов кубометров газа — это 40 процентов от общего потребления газа в ЕС.
Однако, по словам высокопоставленного американского чиновника, поставить такой объем сырья будет очень не просто: придется убеждать Азию отказываться от уже забронированных поставок, чтобы отправить СПГ в Европу.
По мнению Международного энергетического агентства, если ЕС затянет пояса и будет как можно скорее внедрять возобновляемые источники энергии, зависимость от российского газа удастся сократить только на треть в этом году, а не на две трети, как полагает Брюссель.
Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Страны Запада в ответ утвердили серию новых санкций против России, а в Европе стали громче звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.