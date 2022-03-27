https://ria.ru/20220327/garant-1780367212.html

Киев хочет сделать Варшаву гарантом соглашения с Россией, заявили в Польше

Киев хочет сделать Варшаву гарантом соглашения с Россией, заявили в Польше - РИА Новости, 27.03.2022

Киев хочет сделать Варшаву гарантом соглашения с Россией, заявили в Польше

Украина хочет, чтобы Польша была в числе гарантов будущего мирного соглашения с Россией, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T21:30

2022-03-27T21:30

2022-03-27T21:42

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

украина

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155976/96/1559769671_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_90f3beefdaf86719ef48cffcfea5acb6.jpg

ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Украина хочет, чтобы Польша была в числе гарантов будущего мирного соглашения с Россией, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире телеканала Polsat."Это один из вариантов, который появляется на случай такой ситуации, что дойдет до каких-то мирных договоренностей. Мы все этого ждем и все на это рассчитываем. И здесь украинская сторона выражает заинтересованность тем, чтобы поляки были в числе стран, гарантирующих безопасность Украины в случае подписания такого договора", - сказал Солох."Пока такой формулы еще нет в фактическом виде, но это сигнал со стороны Украины, касающийся также того, как она ценит роль Польши в этом конфликте", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220327/ukraina-1780362521.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, польша