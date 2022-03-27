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Вучич сравнил Сербию с племенем галлов из фильма "Астерикс и Обеликс" - РИА Новости, 27.03.2022
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Вучич сравнил Сербию с племенем галлов из фильма "Астерикс и Обеликс"
Вучич сравнил Сербию с племенем галлов из фильма "Астерикс и Обеликс" - РИА Новости, 27.03.2022
Вучич сравнил Сербию с племенем галлов из фильма "Астерикс и Обеликс"
Президент Сербии Александр Вучич сравнил свою страну с племенем галлов, оберегающим свою свободу, из мультфильма и фильма "Астерикс и Обеликс". РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T14:34
2022-03-27T14:34
александр вучич
в мире
сербия
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БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сравнил свою страну с племенем галлов, оберегающим свою свободу, из мультфильма и фильма "Астерикс и Обеликс".В Сербии на 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, Вучич – кандидат в президенты и глава правящей Сербской прогрессивной партии."Важно выбирать руководство, которое все время будет (выдерживать) под давлением, малую свободолюбивую страну всегда будут задевать. Как в "Астериксе и Обеликсе" - есть малое племя галлов, которые берегут свою свободу - это наша Сербия", - заявил Вучич на предвыборном митинге в городе Пожаревац.
https://ria.ru/20220327/serbiya-1780048445.html
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александр вучич, в мире, сербия
14:34 27.03.2022
 
Вучич сравнил Сербию с племенем галлов из фильма "Астерикс и Обеликс"

Президент Сербии Вучич сравнил страну с племенем галлов из фильма "Астерикс и Обеликс"

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич
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БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сравнил свою страну с племенем галлов, оберегающим свою свободу, из мультфильма и фильма "Астерикс и Обеликс".
В Сербии на 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, Вучич – кандидат в президенты и глава правящей Сербской прогрессивной партии.
"Важно выбирать руководство, которое все время будет (выдерживать) под давлением, малую свободолюбивую страну всегда будут задевать. Как в "Астериксе и Обеликсе" - есть малое племя галлов, которые берегут свою свободу - это наша Сербия", - заявил Вучич на предвыборном митинге в городе Пожаревац.
Флаг Сербии на административном здании в Белграде - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
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Как Сербия удивила мир после бомбардировок НАТО
 
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