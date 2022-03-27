https://ria.ru/20220327/gally-1780332404.html

Вучич сравнил Сербию с племенем галлов из фильма "Астерикс и Обеликс"

Вучич сравнил Сербию с племенем галлов из фильма "Астерикс и Обеликс" - РИА Новости, 27.03.2022

Вучич сравнил Сербию с племенем галлов из фильма "Астерикс и Обеликс"

Президент Сербии Александр Вучич сравнил свою страну с племенем галлов, оберегающим свою свободу, из мультфильма и фильма "Астерикс и Обеликс". РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T14:34

2022-03-27T14:34

2022-03-27T14:34

александр вучич

в мире

сербия

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БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сравнил свою страну с племенем галлов, оберегающим свою свободу, из мультфильма и фильма "Астерикс и Обеликс".В Сербии на 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, Вучич – кандидат в президенты и глава правящей Сербской прогрессивной партии."Важно выбирать руководство, которое все время будет (выдерживать) под давлением, малую свободолюбивую страну всегда будут задевать. Как в "Астериксе и Обеликсе" - есть малое племя галлов, которые берегут свою свободу - это наша Сербия", - заявил Вучич на предвыборном митинге в городе Пожаревац.

https://ria.ru/20220327/serbiya-1780048445.html

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр вучич, в мире, сербия