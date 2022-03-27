Минобороны сообщило об эвакуации россиян и украинцев из Херсонской области

Минобороны: из Херсонской области эвакуированы 90 граждан России, Украины и Молдавии
"Накануне из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 90 граждан России, Молдовы и Украины. На центральной площади города Херсона российские военнослужащие обеспечили безопасную погрузку всех, кто изъявил желание уехать из районов проведения специальной военной операции на автобусах, а также в составе автомобильных колонн на личном автотранспорте, и затем обеспечили их безопасность при перемещении на территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Каждый день из Мариуполя эвакуируются мирные люди, не участвующие в боевых действиях и оказавшиеся, по сути, заложниками.
Каждый день из Мариуполя эвакуируются мирные люди, не участвующие в боевых действиях и оказавшиеся, по сути, заложниками.
В селе Безыменное на берегу Азовского моря развернули палаточный лагерь для беженцев.
В селе Безыменное на берегу Азовского моря развернули палаточный лагерь для беженцев.
Пункт временного размещения организован силами МЧС ДНР.
Пункт временного размещения организован силами МЧС ДНР.
Принимают в первую очередь женщин с детьми и пожилых людей.
Принимают в первую очередь женщин с детьми и пожилых людей.
Люди получают здесь медицинскую помощь и питание.
Люди получают здесь медицинскую помощь и питание.
Беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой.
С 5 марта в Безыменное эвакуированы более пяти тысяч человек.
С 5 марта в Безыменное эвакуированы более пяти тысяч человек.
Всего в пунктах временного размещения на территории ДНР сейчас находятся около 11 тысяч человек из Мариуполя.
Всего в пунктах временного размещения на территории ДНР сейчас находятся около 11 тысяч человек из Мариуполя.
Кто-то отправится в российские регионы, которые оказывают поддержку беженцам.
Кто-то отправится в российские регионы, которые оказывают поддержку беженцам.
Кто-то поедет к родственникам в Донецк и другие города ДНР.
Кто-то поедет к родственникам в Донецк и другие города ДНР.
Каждый день из Мариуполя эвакуируются мирные люди, не участвующие в боевых действиях и оказавшиеся, по сути, заложниками.
В селе Безыменное на берегу Азовского моря развернули палаточный лагерь для беженцев.
Пункт временного размещения организован силами МЧС ДНР.
Принимают в первую очередь женщин с детьми и пожилых людей.
Люди получают здесь медицинскую помощь и питание.
Беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой.
С 5 марта в Безыменное эвакуированы более пяти тысяч человек.
Всего в пунктах временного размещения на территории ДНР сейчас находятся около 11 тысяч человек из Мариуполя.
Кто-то отправится в российские регионы, которые оказывают поддержку беженцам.
Кто-то поедет к родственникам в Донецк и другие города ДНР.