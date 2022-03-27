https://ria.ru/20220327/evakuatsiya-1780292742.html

Минобороны сообщило об эвакуации россиян и украинцев из Херсонской области

Минобороны сообщило об эвакуации россиян и украинцев из Херсонской области - РИА Новости, 27.03.2022

Минобороны сообщило об эвакуации россиян и украинцев из Херсонской области

Российские военнослужащие помогли безопасно покинуть Херсонскую область 90 гражданам России, Молдавии и Украины, рассказали журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T05:11

2022-03-27T05:11

2022-03-27T10:03

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

херсонская область

россия

вооруженные силы рф

украина

херсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1778989579_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_48cdfd0f442096d26092845433184841.jpg

КРЫМ, 27 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие помогли безопасно покинуть Херсонскую область 90 гражданам России, Молдавии и Украины, рассказали журналистам в Минобороны России.Один из жителей Херсона, прибыв в Россию, рассказал о происходившем в последнее время и своем отношении к спецоперации."Я положительно (отношусь. — Прим. ред.)! Почему — вам этого не понять. Мы жили — тяжело было... И знайте то, что 99 процентов херсонцев хотят, чтобы были русские", — сказал мужчина по имени Анатолий."Зашли войска российские — все тихо, спокойно. Не надо идти в бомбоубежища, все культурно, организованно. Единственное — что магазины закрыты. Гумпомощь каждый день привозят", — рассказала Маргарита, выехавшая на территорию России из Херсона.Эвакуация, как отмечается, продолжается в соответствии с обращениями посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам, поданным в российскую военную комендатуру Херсона. Всего с момента начала специальной военной операции российские военнослужащие доставили около 500 граждан иностранных граждан на территорию Крыма из Херсонской области Украины.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.

https://ria.ru/20220326/pomosch-1780280889.html

донецкая народная республика

херсонская область

россия

украина

херсон

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, херсонская область , россия, вооруженные силы рф, украина, херсон, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым