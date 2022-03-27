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В Гданьск прибыл американский эсминец - РИА Новости, 27.03.2022
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В Гданьск прибыл американский эсминец
В Гданьск прибыл американский эсминец - РИА Новости, 27.03.2022
В Гданьск прибыл американский эсминец
Эскадренный миноносец USS Forrest Sherman ВМС США прибыл в порт польского Гданьска, сообщает телеканал TVN. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T22:10
2022-03-27T22:10
в мире
балтийское море
гданьск
польша
нато
сша
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ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Эскадренный миноносец USS Forrest Sherman ВМС США прибыл в порт польского Гданьска, сообщает телеканал TVN."Американский эсминец USS Forrest Sherman, имевший среди прочего ракетные установки и орудия различного калибра, пришвартовался в порту Гданьска", - говорится в сообщении."Как объяснили члены экипажа, целью визита является обозначение американского присутствия в регионе, однако в это время они хотят поближе познакомиться с нашей культурой и историей", - отмечает канал.По издание данным TVN, корабль останется в Польше до конца марта."Мы прибыли в порт Гданьска с рутинной визитом, нашей целью является обозначение американского присутствия в Балтийском море и заверение наших союзников из НАТО, что мы в состоянии быстро реагировать на любую потенциальную агрессию в регионе", - цитирует телеканал командира эсминца Метта Заблика.Также он заявил, что экипаж намерен помочь Гданьску в оказании гуманитарной помощи беженцам с Украины. Кроме того, по словам командира, члены экипажа хотят ознакомиться с польской культурой и историей, поэтому они планируют посетить музей на месте бывшего немецкого концентрационного лагеря в Штутове.
https://ria.ru/20220307/esminets-1777097057.html
балтийское море
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в мире, балтийское море, гданьск, польша, нато, сша
22:10 27.03.2022
 
В Гданьск прибыл американский эсминец

Эскадренный миноносец USS Forrest Sherman ВМС США прибыл в порт польского Гданьска

© Фото : US Navy photo by Mass Communications Specialist Seaman Jeremy R. BoanРакетный эсминец США
Ракетный эсминец США - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© Фото : US Navy photo by Mass Communications Specialist Seaman Jeremy R. Boan
Ракетный эсминец США. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Эскадренный миноносец USS Forrest Sherman ВМС США прибыл в порт польского Гданьска, сообщает телеканал TVN.
"Американский эсминец USS Forrest Sherman, имевший среди прочего ракетные установки и орудия различного калибра, пришвартовался в порту Гданьска", - говорится в сообщении.
"Как объяснили члены экипажа, целью визита является обозначение американского присутствия в регионе, однако в это время они хотят поближе познакомиться с нашей культурой и историей", - отмечает канал.
По издание данным TVN, корабль останется в Польше до конца марта.
"Мы прибыли в порт Гданьска с рутинной визитом, нашей целью является обозначение американского присутствия в Балтийском море и заверение наших союзников из НАТО, что мы в состоянии быстро реагировать на любую потенциальную агрессию в регионе", - цитирует телеканал командира эсминца Метта Заблика.
Также он заявил, что экипаж намерен помочь Гданьску в оказании гуманитарной помощи беженцам с Украины. Кроме того, по словам командира, члены экипажа хотят ознакомиться с польской культурой и историей, поэтому они планируют посетить музей на месте бывшего немецкого концентрационного лагеря в Штутове.
Американский эсминец - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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Ракетные эсминцы ВМС США зашли в акваторию Балтийского моря
 
В миреБалтийское мореГданьскПольшаНАТОСША
 
 
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