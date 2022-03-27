https://ria.ru/20220327/esminets-1780370844.html

В Гданьск прибыл американский эсминец

В Гданьск прибыл американский эсминец - РИА Новости, 27.03.2022

В Гданьск прибыл американский эсминец

Эскадренный миноносец USS Forrest Sherman ВМС США прибыл в порт польского Гданьска, сообщает телеканал TVN. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T22:10

2022-03-27T22:10

2022-03-27T22:10

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ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Эскадренный миноносец USS Forrest Sherman ВМС США прибыл в порт польского Гданьска, сообщает телеканал TVN."Американский эсминец USS Forrest Sherman, имевший среди прочего ракетные установки и орудия различного калибра, пришвартовался в порту Гданьска", - говорится в сообщении."Как объяснили члены экипажа, целью визита является обозначение американского присутствия в регионе, однако в это время они хотят поближе познакомиться с нашей культурой и историей", - отмечает канал.По издание данным TVN, корабль останется в Польше до конца марта."Мы прибыли в порт Гданьска с рутинной визитом, нашей целью является обозначение американского присутствия в Балтийском море и заверение наших союзников из НАТО, что мы в состоянии быстро реагировать на любую потенциальную агрессию в регионе", - цитирует телеканал командира эсминца Метта Заблика.Также он заявил, что экипаж намерен помочь Гданьску в оказании гуманитарной помощи беженцам с Украины. Кроме того, по словам командира, члены экипажа хотят ознакомиться с польской культурой и историей, поэтому они планируют посетить музей на месте бывшего немецкого концентрационного лагеря в Штутове.

https://ria.ru/20220307/esminets-1777097057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, балтийское море, гданьск, польша, нато, сша