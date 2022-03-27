https://ria.ru/20220327/eksport-1780297235.html

Экспорт из Сербии в Россию снизился на фоне санкций

Экспорт из Сербии в Россию снизился на фоне санкций - РИА Новости, 27.03.2022

Экспорт из Сербии в Россию снизился на фоне санкций

Экспорт из Сербии в Россию снижается из-за неизвестности на фоне санкций Запада, заявил РИА Новости помощник директора Хозяйственной (Торгово-промышленной, ТПП) РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T08:06

2022-03-27T08:06

2022-03-27T15:00

экономика

сербия

россия

санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 27 мар — РИА Новости. Экспорт из Сербии в Россию снижается из-за неизвестности на фоне санкций Запада, заявил РИА Новости помощник директора Хозяйственной (Торгово-промышленной, ТПП) палаты Сербии Боян Станич."Общий объем экспорта в Россию в 2021 году в размере 840,3 миллиона евро был на пять процентов больше объема 2020-го, который составил 800,2 миллиона. Отдельно за январь нынешнего года экспорт в Россию составил 71 миллион евро, что на 22% больше января 2021-го из-за влияния пандемии COVID-19", — заявил агентству помощник директора Хозяйственной палаты.Однако, по информации ТПП Сербии, в настоящее время экспорт в Россию снижен из-за того, что значительное число поставщиков решило сократить производство продукции для российского рынка."На это влияет большая политическая неизвестность о том, как товары, которые поставляются в Россию через страны ЕС, будут приняты и пропущены на пограничных переходах. Также увеличились расходы на транспорт, маршруты стали длиннее и дольше, есть проблемы со страхованием грузов, а перевод оплаты замедлился", — отметил Станич."Падение экспорта ожидается в сегментах текстильной продукции, автомобильных покрышек, химпродукции, отдельные негативные эффекты скажутся и на поставках продуктов питания", — указал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220326/sanktsii-1780187193.html

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780074361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сербия, россия, санкции в отношении россии