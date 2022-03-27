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Госучреждения Египта перейдут на режим жесткой экономии, сообщают СМИ - РИА Новости, 27.03.2022
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Госучреждения Египта перейдут на режим жесткой экономии, сообщают СМИ
Госучреждения Египта перейдут на режим жесткой экономии, сообщают СМИ - РИА Новости, 27.03.2022
Госучреждения Египта перейдут на режим жесткой экономии, сообщают СМИ
Египетские государственные учреждения переходят с 1 апреля на режим жесткой экономии из-за мировой экономической ситуации, вызванной последствиями кризиса на... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T12:07
2022-03-27T12:07
в мире
египет
россия
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КАИР, 27 мар - РИА Новости. Египетские государственные учреждения переходят с 1 апреля на режим жесткой экономии из-за мировой экономической ситуации, вызванной последствиями кризиса на Украине, сообщила в воскресенье газета Shorouk со ссылкой на источник в кабмине."Правительство направило министрам, губернаторам провинций и чиновникам административного аппарата письмо с требованием начать с 1 апреля реализацию мер по пересмотру расходов в госучреждениях, соблюдению абсолютной финансовой дисциплины и жесткой экономии в ряде вопросов с учётом приоритетов для преодоления кризиса, вызванного последствиями российско-украинского конфликта и коронавируса", - сообщает издание.В частности, решено отложить на более поздний срок реализацию еще не начатых проектов, на которые требуются расходы в долларах США, "так как казна не выдержит в данный момент дополнительных расходов". Подконтрольные министерствам управления смогут заключать новые контракты только после рассмотрения проекта министром.Помимо этого, всем госчиновникам будут запрещены поездки за рубеж за исключением "случаев крайней необходимости", утверждает издание.По словам источника, на данном этапе главной задачей правительства является обеспечение программ социальной защиты для наиболее уязвимых слоев населения, наличия продуктов в достаточном количестве по разумным ценам. Власти намерены жестко действовать по отношению к продавцам, завышающим цены, отметил источник.Министр финансов Египта Мухаммад Маайт заявил в субботу, что власти планируют свои действия в соответствии с худшим сценарием развития событий в связи с украинским кризисом. По его словам, новая программа поддержки от МВФ не подразумевает дополнительных нагрузок на граждан страны.Египет на этой неделе обратился в МВФ с просьбой начать консультации по поводу новой программы поддержки планов египетского государства по проведению полномасштабной экономической реформы. Программа может включать дополнительное финансирование.Курс египетского фунта по отношению к доллару подешевел на этой неделе на 17% на фоне решения ЦБ страны поднять ключевую ставку: с 15,7 фунтов за доллар до 18,4. В понедельник глава ЦБ Египта Тарек Амер заявил, что курс валют теперь будет отражать реальную ситуацию на мировых рынках.Центральный банк Египта на внеочередном заседании в понедельник поднял ключевую ставку, остававшуюся неизменной с ноября 2020 года, на 1 процентный пункт. Египетский регулятор также заявил, что для сохранения стабильности экономики страны намерен гибко относиться к курсу валют.Рост цен на ряд продовольственных товаров в Египте начался в марте вслед за мировым ростом цен из-за украинского кризиса, в связи с этим кабинет министров Египта издал указ, регулирующий цены не только на субсидируемый хлеб, как ранее, но и на несубсидируемый.Ранее египетские власти запретили экспорт на три месяца всех видов пищевых масел, кукурузы, пшеницы, муки, бобов и ряда других продуктов. Россия является главным поставщиком пшеницы Египту, с Украины Каир также импортирует значительное количество зерна.
https://ria.ru/20220327/serbiya-1780298855.html
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в мире, египет, россия
12:07 27.03.2022
 
Госучреждения Египта перейдут на режим жесткой экономии, сообщают СМИ

Shorouk: госучреждения Египта с 1 апреля перейдут на режим жесткой экономии

© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкКаир
Каир - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Каир
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КАИР, 27 мар - РИА Новости. Египетские государственные учреждения переходят с 1 апреля на режим жесткой экономии из-за мировой экономической ситуации, вызванной последствиями кризиса на Украине, сообщила в воскресенье газета Shorouk со ссылкой на источник в кабмине.
"Правительство направило министрам, губернаторам провинций и чиновникам административного аппарата письмо с требованием начать с 1 апреля реализацию мер по пересмотру расходов в госучреждениях, соблюдению абсолютной финансовой дисциплины и жесткой экономии в ряде вопросов с учётом приоритетов для преодоления кризиса, вызванного последствиями российско-украинского конфликта и коронавируса", - сообщает издание.
В частности, решено отложить на более поздний срок реализацию еще не начатых проектов, на которые требуются расходы в долларах США, "так как казна не выдержит в данный момент дополнительных расходов". Подконтрольные министерствам управления смогут заключать новые контракты только после рассмотрения проекта министром.
Помимо этого, всем госчиновникам будут запрещены поездки за рубеж за исключением "случаев крайней необходимости", утверждает издание.
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По словам источника, на данном этапе главной задачей правительства является обеспечение программ социальной защиты для наиболее уязвимых слоев населения, наличия продуктов в достаточном количестве по разумным ценам. Власти намерены жестко действовать по отношению к продавцам, завышающим цены, отметил источник.
Министр финансов Египта Мухаммад Маайт заявил в субботу, что власти планируют свои действия в соответствии с худшим сценарием развития событий в связи с украинским кризисом. По его словам, новая программа поддержки от МВФ не подразумевает дополнительных нагрузок на граждан страны.
Египет на этой неделе обратился в МВФ с просьбой начать консультации по поводу новой программы поддержки планов египетского государства по проведению полномасштабной экономической реформы. Программа может включать дополнительное финансирование.
Курс египетского фунта по отношению к доллару подешевел на этой неделе на 17% на фоне решения ЦБ страны поднять ключевую ставку: с 15,7 фунтов за доллар до 18,4. В понедельник глава ЦБ Египта Тарек Амер заявил, что курс валют теперь будет отражать реальную ситуацию на мировых рынках.
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Центральный банк Египта на внеочередном заседании в понедельник поднял ключевую ставку, остававшуюся неизменной с ноября 2020 года, на 1 процентный пункт. Египетский регулятор также заявил, что для сохранения стабильности экономики страны намерен гибко относиться к курсу валют.
Рост цен на ряд продовольственных товаров в Египте начался в марте вслед за мировым ростом цен из-за украинского кризиса, в связи с этим кабинет министров Египта издал указ, регулирующий цены не только на субсидируемый хлеб, как ранее, но и на несубсидируемый.
Ранее египетские власти запретили экспорт на три месяца всех видов пищевых масел, кукурузы, пшеницы, муки, бобов и ряда других продуктов. Россия является главным поставщиком пшеницы Египту, с Украины Каир также импортирует значительное количество зерна.
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