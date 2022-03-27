08:59 27.03.2022 (обновлено: 09:02 27.03.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖитель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела
Житель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.