12:57 27.03.2022 (обновлено: 13:56 27.03.2022)
Силы ДНР освободили и установили контроль над 133 населенными пунктами
Силы ДНР освободили и установили контроль над 133 населенными пунктами
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МВД ДНР под Мариуполем со стороны поселка Рыбацкое
Сотрудники МВД ДНР под Мариуполем со стороны поселка Рыбацкое. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Донецкие силовики установили контроль над 133 населенными пунктами, сообщил штаб территориальной обороны республики в Telegram-канале.
"По состоянию на 27 марта 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 133 населенными пунктами, включая Верхнеторецкое", — говорится в заявлении.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.