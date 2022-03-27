https://ria.ru/20220327/donbass-1780321645.html

Силы ДНР освободили и установили контроль над 133 населенными пунктами

Силы ДНР освободили и установили контроль над 133 населенными пунктами - РИА Новости, 27.03.2022

Силы ДНР освободили и установили контроль над 133 населенными пунктами

Донецкие силовики установили контроль над 133 населенными пунктами, сообщил штаб территориальной обороны республики в Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T12:57

2022-03-27T12:57

2022-03-27T13:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Донецкие силовики установили контроль над 133 населенными пунктами, сообщил штаб территориальной обороны республики в Telegram-канале."По состоянию на 27 марта 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 133 населенными пунктами, включая Верхнеторецкое", — говорится в заявлении.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.

https://ria.ru/20220327/doma-1780317048.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф