https://ria.ru/20220327/donbass-1780319271.html

В ДНР более 12 тысяч абонентов остались без света

В ДНР более 12 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 27.03.2022

В ДНР более 12 тысяч абонентов остались без света

Более 12 тысяч абонентов остаются без энергоснабжения в Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает МЧС республики. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T12:17

2022-03-27T12:17

2022-03-27T12:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Более 12 тысяч абонентов остаются без энергоснабжения в Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает МЧС республики.Отмечается, что в ДНР в результате обстрелов обесточена 101 трансформаторная подстанция, шесть котельных, шесть школ и больница."В Республике обесточено: 101 трансформаторная подстанция, 6 котельных, 6 школ, 1 больница и свыше 12000 бытовых абонентов", - говорится в заявлении МЧС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220327/doma-1780317048.html

https://ria.ru/20220327/obstrely-1780306768.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф