https://ria.ru/20220327/donbass-1780317595.html

ВСУ обстреляли населенный пункт Гольмовский

ВСУ обстреляли населенный пункт Гольмовский - РИА Новости, 27.03.2022

ВСУ обстреляли населенный пункт Гольмовский

Украинские войска в 11.20 обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив девять мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T12:05

2022-03-27T12:05

2022-03-27T12:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив девять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.20 - населенный пункт Новолуганское – населенный пункт Гольмовский: выпущено девять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220327/doma-1780317048.html

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецкая народная республика