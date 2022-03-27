https://ria.ru/20220327/donbass-1780317595.html
ВСУ обстреляли населенный пункт Гольмовский
ВСУ обстреляли населенный пункт Гольмовский - РИА Новости, 27.03.2022
ВСУ обстреляли населенный пункт Гольмовский
Украинские войска в 11.20 обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив девять мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T12:05
2022-03-27T12:05
2022-03-27T12:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив девять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.20 - населенный пункт Новолуганское – населенный пункт Гольмовский: выпущено девять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220327/doma-1780317048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
ВСУ обстреляли населенный пункт Гольмовский
ВСУ выпустили девять мин калибром 120 миллиметров по Гольмовскому