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ВСУ обстреляли населенный пункт Гольмовский - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/donbass-1780317595.html
ВСУ обстреляли населенный пункт Гольмовский
ВСУ обстреляли населенный пункт Гольмовский - РИА Новости, 27.03.2022
ВСУ обстреляли населенный пункт Гольмовский
Украинские войска в 11.20 обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив девять мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T12:05
2022-03-27T12:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив девять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.20 - населенный пункт Новолуганское – населенный пункт Гольмовский: выпущено девять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220327/doma-1780317048.html
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в мире, украина, донецкая народная республика
12:05 27.03.2022
 
ВСУ обстреляли населенный пункт Гольмовский

ВСУ выпустили девять мин калибром 120 миллиметров по Гольмовскому

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив девять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.20 - населенный пункт Новолуганское – населенный пункт Гольмовский: выпущено девять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Город Волноваха в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
12:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
За 38 дней эскалации в ДНР ВСУ повредили 1704 жилых домостроения
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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