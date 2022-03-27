https://ria.ru/20220327/donbass-1780311536.html
ВСУ обстреляли Широкую Балку
ВСУ обстреляли Широкую Балку - РИА Новости, 27.03.2022
ВСУ обстреляли Широкую Балку
Украинские войска в 10.40 обстреляли населенный пункт Широкая Балка в ДНР, выпущено восемь мин калибром 120 мм, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T11:01
2022-03-27T11:01
2022-03-27T11:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.40 обстреляли населенный пункт Широкая Балка в ДНР, выпущено восемь мин калибром 120 мм, сообщает представительство республики в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям... н.п. Широкая Балка: выпущено 8 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/obstrely-1780309404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
11:01 27.03.2022 (обновлено: 11:07 27.03.2022)
ВСУ обстреляли Широкую Балку
ВСУ выпустили по Широкой Балке восемь мин калибра 120 миллиметров