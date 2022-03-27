https://ria.ru/20220327/donbass-1780309310.html

В ДНР заявили, что потери украинских войск за сутки составили 50 человек

В ДНР заявили, что потери украинских войск за сутки составили 50 человек - РИА Новости, 27.03.2022

В ДНР заявили, что потери украинских войск за сутки составили 50 человек

Украинские войска в ходе боестолкновений за прошедшие сутки потеряли почти 50 человек личного состава, а также технику, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T10:40

2022-03-27T10:40

2022-03-27T11:17

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений за прошедшие сутки потеряли почти 50 человек личного состава, а также технику, сообщает Народная милиция ДНР."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 49 украинских националистов, девять огневых точек, один танк, два бронетранспортера, одну БМП. Захвачены одна самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", две БПМ… и два грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении.Отмечается, что восемь военнослужащих 54-й механизированной бригады и десять военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220327/donbass-1780309106.html

https://ria.ru/20220327/obstrely-1780306768.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф