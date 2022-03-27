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В ДНР заявили, что потери украинских войск за сутки составили 50 человек - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/donbass-1780309310.html
В ДНР заявили, что потери украинских войск за сутки составили 50 человек
В ДНР заявили, что потери украинских войск за сутки составили 50 человек - РИА Новости, 27.03.2022
В ДНР заявили, что потери украинских войск за сутки составили 50 человек
Украинские войска в ходе боестолкновений за прошедшие сутки потеряли почти 50 человек личного состава, а также технику, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:40
2022-03-27T11:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений за прошедшие сутки потеряли почти 50 человек личного состава, а также технику, сообщает Народная милиция ДНР."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 49 украинских националистов, девять огневых точек, один танк, два бронетранспортера, одну БМП. Захвачены одна самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", две БПМ… и два грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении.Отмечается, что восемь военнослужащих 54-й механизированной бригады и десять военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/donbass-1780309106.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
10:40 27.03.2022 (обновлено: 11:17 27.03.2022)
 
В ДНР заявили, что потери украинских войск за сутки составили 50 человек

Народная милиция ДНР сообщила, что потери ВСУ за сутки составили почти 50 человек

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР едут на БТР по улице в Мариуполе
Военнослужащие Народной милиции ДНР едут на БТР по улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие Народной милиции ДНР едут на БТР по улице в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений за прошедшие сутки потеряли почти 50 человек личного состава, а также технику, сообщает Народная милиция ДНР.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 49 украинских националистов, девять огневых точек, один танк, два бронетранспортера, одну БМП. Захвачены одна самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", две БПМ… и два грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что восемь военнослужащих 54-й механизированной бригады и десять военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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ВСУ потеряли 40 человек в ЛНР за сутки, заявили в республике
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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10:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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