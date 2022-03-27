https://ria.ru/20220327/donbass-1780306908.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 27.03.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустили 5 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:10
2022-03-27T10:10
2022-03-27T10:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760174827_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66e9f37e78720bee485e43bd15536100.jpg
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустили 5 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 09.40.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/obstrely-1780306768.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760174827_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0e605d60891e26357acbceb204cc3a9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили пять снарядов калибра 122 миллиметра по Ясиноватой