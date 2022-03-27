https://ria.ru/20220327/donbass-1780298167.html

ВСУ обстреляли Минеральное из пулеметов и минометов

ВСУ обстреляли Минеральное из пулеметов и минометов - РИА Новости, 27.03.2022

ВСУ обстреляли Минеральное из пулеметов и минометов

Украинские войска в 7.30 из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Минеральное, также выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T08:21

2022-03-27T08:21

2022-03-27T08:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

авдеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска в 7.30 из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Минеральное, также выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:30 - н.п. Авдеевка – н.п. Минеральное: выпущено 10 мин калибром 120 мм, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении представительства в Telegram.

https://ria.ru/20220326/obstrel-1780280767.html

украина

авдеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, авдеевка, донецкая народная республика