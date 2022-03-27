https://ria.ru/20220327/donbass-1780298167.html
ВСУ обстреляли Минеральное из пулеметов и минометов
ВСУ обстреляли Минеральное из пулеметов и минометов - РИА Новости, 27.03.2022
ВСУ обстреляли Минеральное из пулеметов и минометов
Украинские войска в 7.30 из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Минеральное, также выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T08:21
2022-03-27T08:21
2022-03-27T08:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
авдеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска в 7.30 из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Минеральное, также выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:30 - н.п. Авдеевка – н.п. Минеральное: выпущено 10 мин калибром 120 мм, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
https://ria.ru/20220326/obstrel-1780280767.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, авдеевка, донецкая народная республика
08:21 27.03.2022 (обновлено: 08:23 27.03.2022)
ВСУ обстреляли Минеральное из пулеметов и минометов
ВСУ обстреляли Минеральное из крупнокалиберных пулеметов и минометов