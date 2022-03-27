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ВСУ обстреляли Минеральное из пулеметов и минометов - РИА Новости, 27.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/donbass-1780298167.html
ВСУ обстреляли Минеральное из пулеметов и минометов
ВСУ обстреляли Минеральное из пулеметов и минометов - РИА Новости, 27.03.2022
ВСУ обстреляли Минеральное из пулеметов и минометов
Украинские войска в 7.30 из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Минеральное, также выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T08:21
2022-03-27T08:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
авдеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска в 7.30 из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Минеральное, также выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:30 - н.п. Авдеевка – н.п. Минеральное: выпущено 10 мин калибром 120 мм, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
https://ria.ru/20220326/obstrel-1780280767.html
украина
авдеевка
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в мире, украина, авдеевка, донецкая народная республика
08:21 27.03.2022 (обновлено: 08:23 27.03.2022)
 
ВСУ обстреляли Минеральное из пулеметов и минометов

ВСУ обстреляли Минеральное из крупнокалиберных пулеметов и минометов

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие в Киеве
Украинские военнослужащие в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие в Киеве
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска в 7.30 из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Минеральное, также выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:30 - н.п. Авдеевка – н.п. Минеральное: выпущено 10 мин калибром 120 мм, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаАвдеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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