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За 38 дней эскалации в ДНР ВСУ повредили 1704 жилых домостроения - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/doma-1780317048.html
За 38 дней эскалации в ДНР ВСУ повредили 1704 жилых домостроения
За 38 дней эскалации в ДНР ВСУ повредили 1704 жилых домостроения - РИА Новости, 27.03.2022
За 38 дней эскалации в ДНР ВСУ повредили 1704 жилых домостроения
В Донецкой народной республике за 38 дней эскалации в результате обстрелов со стороны украинских войск повреждено 1704 жилых домостроения, сообщает... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T12:00
2022-03-27T12:00
обострение ситуации в днр и лнр
днр
в мире
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. В Донецкой народной республике за 38 дней эскалации в результате обстрелов со стороны украинских войск повреждено 1704 жилых домостроения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Повреждено 1704 жилых домостроения; 439 объектов гражданской инфраструктуры, в т.ч. 26 медицинских учреждений, 59 образовательных учреждений…, 23 объекта критической инфраструктуры, 241 объект электро-, водо- и газоснабжения…, 241 транспортное средство", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего было зафиксировано 1436 фактов ведения огня со стороны украинских войск, из них 1264 с применением тяжелого вооружения.Кроме того, погибли 64 мирных жителя, ранения различной степени тяжести получили 534 мирных жителей, в том числе 46 детей.
https://ria.ru/20220327/pion-1780315412.html
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днр, в мире, вооруженные силы украины
12:00 27.03.2022
 
За 38 дней эскалации в ДНР ВСУ повредили 1704 жилых домостроения

ДНР: за 38 дней эскалации ВСУ повредили 1704 жилых домостроения в республике

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГород Волноваха в ДНР
Город Волноваха в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Город Волноваха в ДНР
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. В Донецкой народной республике за 38 дней эскалации в результате обстрелов со стороны украинских войск повреждено 1704 жилых домостроения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Повреждено 1704 жилых домостроения; 439 объектов гражданской инфраструктуры, в т.ч. 26 медицинских учреждений, 59 образовательных учреждений…, 23 объекта критической инфраструктуры, 241 объект электро-, водо- и газоснабжения…, 241 транспортное средство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего было зафиксировано 1436 фактов ведения огня со стороны украинских войск, из них 1264 с применением тяжелого вооружения.
Кроме того, погибли 64 мирных жителя, ранения различной степени тяжести получили 534 мирных жителей, в том числе 46 детей.
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