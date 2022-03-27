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Финансист рассказал, что может спровоцировать крах доллара - РИА Новости, 27.03.2022
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Финансист рассказал, что может спровоцировать крах доллара
Финансист рассказал, что может спровоцировать крах доллара - РИА Новости, 27.03.2022
Финансист рассказал, что может спровоцировать крах доллара
Пока рано говорить об "окончании эпохи гегемонии доллара", сказал аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов в беседе с “Прайм”. Абсолютное большинство транзакций... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T01:15
2022-03-27T01:15
экономика
россия
сша
доллар
андрей маслов
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Пока рано говорить об "окончании эпохи гегемонии доллара", сказал аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов в беседе с “Прайм”. Абсолютное большинство транзакций происходят в долларах, подавляющее число банковских резервов также находится в валюте США.Чтобы инвесторы и банки перестали вкладываться в доллар, он должен потерять свою важнейшую особенность — стабильность, или же нужен масштабный мировой кризис.Америка всегда отдавала долги, а ее развитая экономика помогает не только возвращать долг, но и приумножать деньги инвесторов. Кроме того, политическая система США отличается стабильностью, отметил эксперт.Именно из-за вышеперечисленного "гегемония доллара" будет продолжаться еще долго, заключил специалист.
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экономика, россия, сша, доллар, андрей маслов
01:15 27.03.2022
 
Финансист рассказал, что может спровоцировать крах доллара

Аналитик ФГ "Финам" Маслов: пока рано говорить об окончании эпохи гегемонии доллара США

© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Пока рано говорить об "окончании эпохи гегемонии доллара", сказал аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов в беседе с “Прайм”. Абсолютное большинство транзакций происходят в долларах, подавляющее число банковских резервов также находится в валюте США.
"Стоит отметить, что доля доллара в торговле около половины, а в резервах — 60 процентов, в то время как доля юаня приближается к пяти процентам. Поэтому говорить о "дедолларизации" и "замещении" юанем доллара крайне опрометчиво, хоть эти разговоры и идут годами", — отметил Маслов.
Чтобы инвесторы и банки перестали вкладываться в доллар, он должен потерять свою важнейшую особенность — стабильность, или же нужен масштабный мировой кризис.
Америка всегда отдавала долги, а ее развитая экономика помогает не только возвращать долг, но и приумножать деньги инвесторов. Кроме того, политическая система США отличается стабильностью, отметил эксперт.
Именно из-за вышеперечисленного "гегемония доллара" будет продолжаться еще долго, заключил специалист.
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 03:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Названа точка отсчета конца "эпохи доллара"
 
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