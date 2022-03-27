https://ria.ru/20220327/dollar-1780189967.html
Финансист рассказал, что может спровоцировать крах доллара
Финансист рассказал, что может спровоцировать крах доллара - РИА Новости, 27.03.2022
Финансист рассказал, что может спровоцировать крах доллара
Пока рано говорить об "окончании эпохи гегемонии доллара", сказал аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов в беседе с “Прайм”. Абсолютное большинство транзакций... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T01:15
2022-03-27T01:15
2022-03-27T01:15
экономика
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доллар
андрей маслов
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Пока рано говорить об "окончании эпохи гегемонии доллара", сказал аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов в беседе с “Прайм”. Абсолютное большинство транзакций происходят в долларах, подавляющее число банковских резервов также находится в валюте США.Чтобы инвесторы и банки перестали вкладываться в доллар, он должен потерять свою важнейшую особенность — стабильность, или же нужен масштабный мировой кризис.Америка всегда отдавала долги, а ее развитая экономика помогает не только возвращать долг, но и приумножать деньги инвесторов. Кроме того, политическая система США отличается стабильностью, отметил эксперт.Именно из-за вышеперечисленного "гегемония доллара" будет продолжаться еще долго, заключил специалист.
https://ria.ru/20220325/dollar-1779968338.html
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экономика, россия, сша, доллар, андрей маслов
Финансист рассказал, что может спровоцировать крах доллара
Аналитик ФГ "Финам" Маслов: пока рано говорить об окончании эпохи гегемонии доллара США