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В Ставропольском крае завели дело после осквернения Вечного огня
В Ставропольском крае завели дело после осквернения Вечного огня - РИА Новости, 27.03.2022
В Ставропольском крае завели дело после осквернения Вечного огня
Следователи возбудили уголовное дело после осквернения Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края, прокуратура взяла на контроль ход расследования дела и РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T16:39
2022-03-27T16:39
2022-03-27T16:39
происшествия
ставропольский край
невинномысск
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ПЯТИГОРСК, 27 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после осквернения Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края, прокуратура взяла на контроль ход расследования дела и установление всех обстоятельств, сообщает региональное ведомство.В местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором трое парней стоят у Вечного огня, а один из них справляет нужду прямо на пламя."Прокуратура Ставропольского края взяла на контроль установление всех обстоятельств и ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту вандализма, произошедшего в Невинномысске на мемориале "Вечный огонь", - говорится в сообщении.Отмечается, что инцидент произошел 26 марта, действия злоумышленников попали на камеры видеонаблюдения, в настоящее время их личности устанавливаются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, невинномысск
В Ставропольском крае завели дело после осквернения Вечного огня
В Ставропольском крае завели уголовное дело после осквернения Вечного огня
ПЯТИГОРСК, 27 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после осквернения Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края, прокуратура взяла на контроль ход расследования дела и установление всех обстоятельств, сообщает региональное ведомство.
В местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором трое парней стоят у Вечного огня, а один из них справляет нужду прямо на пламя.
"Прокуратура Ставропольского края
взяла на контроль установление всех обстоятельств и ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту вандализма, произошедшего в Невинномысске
на мемориале "Вечный огонь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел 26 марта, действия злоумышленников попали на камеры видеонаблюдения, в настоящее время их личности устанавливаются.