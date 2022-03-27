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В Ставропольском крае завели дело после осквернения Вечного огня

В Ставропольском крае завели дело после осквернения Вечного огня - РИА Новости, 27.03.2022

В Ставропольском крае завели дело после осквернения Вечного огня

Следователи возбудили уголовное дело после осквернения Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края, прокуратура взяла на контроль ход расследования дела и РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T16:39

2022-03-27T16:39

2022-03-27T16:39

происшествия

ставропольский край

невинномысск

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ПЯТИГОРСК, 27 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после осквернения Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края, прокуратура взяла на контроль ход расследования дела и установление всех обстоятельств, сообщает региональное ведомство.В местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором трое парней стоят у Вечного огня, а один из них справляет нужду прямо на пламя."Прокуратура Ставропольского края взяла на контроль установление всех обстоятельств и ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту вандализма, произошедшего в Невинномысске на мемориале "Вечный огонь", - говорится в сообщении.Отмечается, что инцидент произошел 26 марта, действия злоумышленников попали на камеры видеонаблюдения, в настоящее время их личности устанавливаются.

https://ria.ru/20220325/tallin-1780071369.html

ставропольский край

невинномысск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ставропольский край, невинномысск