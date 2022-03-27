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В Ставропольском крае завели дело после осквернения Вечного огня - РИА Новости, 27.03.2022
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В Ставропольском крае завели дело после осквернения Вечного огня
В Ставропольском крае завели дело после осквернения Вечного огня - РИА Новости, 27.03.2022
В Ставропольском крае завели дело после осквернения Вечного огня
Следователи возбудили уголовное дело после осквернения Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края, прокуратура взяла на контроль ход расследования дела и РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T16:39
2022-03-27T16:39
происшествия
ставропольский край
невинномысск
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ПЯТИГОРСК, 27 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после осквернения Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края, прокуратура взяла на контроль ход расследования дела и установление всех обстоятельств, сообщает региональное ведомство.В местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором трое парней стоят у Вечного огня, а один из них справляет нужду прямо на пламя."Прокуратура Ставропольского края взяла на контроль установление всех обстоятельств и ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту вандализма, произошедшего в Невинномысске на мемориале "Вечный огонь", - говорится в сообщении.Отмечается, что инцидент произошел 26 марта, действия злоумышленников попали на камеры видеонаблюдения, в настоящее время их личности устанавливаются.
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происшествия, ставропольский край, невинномысск
16:39 27.03.2022
 
В Ставропольском крае завели дело после осквернения Вечного огня

В Ставропольском крае завели уголовное дело после осквернения Вечного огня

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ПЯТИГОРСК, 27 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после осквернения Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края, прокуратура взяла на контроль ход расследования дела и установление всех обстоятельств, сообщает региональное ведомство.
В местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором трое парней стоят у Вечного огня, а один из них справляет нужду прямо на пламя.
"Прокуратура Ставропольского края взяла на контроль установление всех обстоятельств и ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту вандализма, произошедшего в Невинномысске на мемориале "Вечный огонь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел 26 марта, действия злоумышленников попали на камеры видеонаблюдения, в настоящее время их личности устанавливаются.
Здание посольства РФ в Эстонии - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 14:37
В Таллине вандалы с краской напали на российское посольство
 
ПроисшествияСтавропольский крайНевинномысск
 
 
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