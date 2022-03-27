https://ria.ru/20220327/delimkhanov-1780376170.html

Кадыров рассказал об отношении Делимханова к телам противников в Мариуполе

Кадыров рассказал об отношении Делимханова к телам противников в Мариуполе - РИА Новости, 27.03.2022

Кадыров рассказал об отношении Делимханова к телам противников в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео со спецоперации на Украине, где депутат Госдумы Адам Делимханов просит забрать тела... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T23:47

2022-03-27T23:47

2022-03-27T23:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

александр семенов

адам делимханов

владимир путин

россия

сша

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770850211_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_a5b8e9d4f1e0ab7b71d2253a302d2b0a.jpg

ГРОЗНЫЙ, 27 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео со спецоперации на Украине, где депутат Госдумы Адам Делимханов просит забрать тела противников и предать их земле."Квартал за кварталом наши отважные воины во главе с депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым зачищают Мариуполь от преступных элементов. В отличие от украинских националистов, Адам Султанович не допускает негуманного отношения к трупам противников и просит скорее забрать их и предать земле", - написал Кадыров в Telegram.Он отметил, что действующее руководство Украины "бросило на произвол судьбы" тех, кто, обманувшись лживой пропагандой, продолжает оказывать сопротивление российским военнослужащим."Если им нет никакого дела до живых, то что можно говорить о трупах? США не финансируют мертвых, следовательно, они уже не котируются в этой ситуации", - добавил Кадыров.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220327/plennye-1780359470.html

https://ria.ru/20220326/ukraina-1780244735.html

россия

сша

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, александр семенов, адам делимханов, владимир путин, россия, сша, луганская народная республика, госдума рф, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)