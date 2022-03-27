https://ria.ru/20220327/defitsit-1780298404.html
Россияне не ждут дефицита импортных товаров, показало исследование
Россияне не ждут дефицита импортных товаров, показало исследование - РИА Новости, 27.03.2022
Россияне не ждут дефицита импортных товаров, показало исследование
Подавляющая часть россиян не ожидают дефицита привычных им импортных товаров в России, при этом лишь каждый восьмой гражданин купил импортные товары впрок -... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T08:23
2022-03-27T08:23
2022-03-27T08:23
синергия
россия
экономика
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770035077_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_64c090fb6d699936652bee17c438943d.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подавляющая часть россиян не ожидают дефицита привычных им импортных товаров в России, при этом лишь каждый восьмой гражданин купил импортные товары впрок - большинство же это делать не планирует, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Около 73% граждан не ожидают дефицита импортных товаров в России, у 18%, напротив, есть такие ожидания. Между тем 9% россиян уже столкнулись с нехваткой привычных для них товаров зарубежного производства", - выяснили аналитики. Исследование провели в марте среди пяти тысяч совершеннолетних жителей всех регионов страны.При этом каждый восьмой участник исследования (12%) купил импортные товары впрок на случай дефицита: 54% из них запаслись лекарствами, 17% – косметикой, 13% – средствами личной гигиены, 9% – детскими товарами, 3% – обувью и одеждой иностранных брендов, 2% – электроникой, 2% – продуктами и алкоголем. Каждый пятый опрошенный (20%) планирует купить какие-то из потенциально дефицитных товаров, у остальных 68% россиян таких намерений нет.Нехватка импортных товаров возможна из-за ухода ряда западных брендов с российского рынка, допускает 42% опрошенных. Еще 29% респондентов причиной возможного дефицита называют антироссийские санкции, а 20% – нарушение логистических цепочек из-за ситуации на Украине. Еще 9% россиян уверены в том, что к нехватке зарубежных товаров способна привести совокупность всех вышеперечисленных факторов.В случае дефицита привычных для них товаров россияне намерены использовать аналоги, произведенные либо в России, либо в дружественных ей странах. Такой ответ дали 53% опрошенных. В свою очередь 23% готовы переплачивать за дефицитные товары, 14% намерены покупать бывшие в употреблении вещи, а 10% постараются по возможности отказаться от приобретения дефицитных товаров.
https://ria.ru/20220327/nalichnye-1780297472.html
https://ria.ru/20220325/turtsiya-1779915187.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770035077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_816d304fa206ec635f46a0fb4f37c708.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
синергия, россия, экономика, санкции в отношении россии
Россияне не ждут дефицита импортных товаров, показало исследование
"Синергия": россияне не ждут дефицита импортных товаров и не делали покупок впрок
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подавляющая часть россиян не ожидают дефицита привычных им импортных товаров в России, при этом лишь каждый восьмой гражданин купил импортные товары впрок - большинство же это делать не планирует, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Около 73% граждан не ожидают дефицита импортных товаров в России
, у 18%, напротив, есть такие ожидания. Между тем 9% россиян уже столкнулись с нехваткой привычных для них товаров зарубежного производства", - выяснили аналитики. Исследование провели в марте среди пяти тысяч совершеннолетних жителей всех регионов страны.
При этом каждый восьмой участник исследования (12%) купил импортные товары впрок на случай дефицита: 54% из них запаслись лекарствами, 17% – косметикой, 13% – средствами личной гигиены, 9% – детскими товарами, 3% – обувью и одеждой иностранных брендов, 2% – электроникой, 2% – продуктами и алкоголем. Каждый пятый опрошенный (20%) планирует купить какие-то из потенциально дефицитных товаров, у остальных 68% россиян таких намерений нет.
Нехватка импортных товаров возможна из-за ухода ряда западных брендов с российского рынка, допускает 42% опрошенных. Еще 29% респондентов причиной возможного дефицита называют антироссийские санкции, а 20% – нарушение логистических цепочек из-за ситуации на Украине
. Еще 9% россиян уверены в том, что к нехватке зарубежных товаров способна привести совокупность всех вышеперечисленных факторов.
В случае дефицита привычных для них товаров россияне намерены использовать аналоги, произведенные либо в России, либо в дружественных ей странах. Такой ответ дали 53% опрошенных. В свою очередь 23% готовы переплачивать за дефицитные товары, 14% намерены покупать бывшие в употреблении вещи, а 10% постараются по возможности отказаться от приобретения дефицитных товаров.