https://ria.ru/20220327/defitsit-1780298404.html

Россияне не ждут дефицита импортных товаров, показало исследование

Россияне не ждут дефицита импортных товаров, показало исследование - РИА Новости, 27.03.2022

Россияне не ждут дефицита импортных товаров, показало исследование

Подавляющая часть россиян не ожидают дефицита привычных им импортных товаров в России, при этом лишь каждый восьмой гражданин купил импортные товары впрок -... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T08:23

2022-03-27T08:23

2022-03-27T08:23

синергия

россия

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подавляющая часть россиян не ожидают дефицита привычных им импортных товаров в России, при этом лишь каждый восьмой гражданин купил импортные товары впрок - большинство же это делать не планирует, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Около 73% граждан не ожидают дефицита импортных товаров в России, у 18%, напротив, есть такие ожидания. Между тем 9% россиян уже столкнулись с нехваткой привычных для них товаров зарубежного производства", - выяснили аналитики. Исследование провели в марте среди пяти тысяч совершеннолетних жителей всех регионов страны.При этом каждый восьмой участник исследования (12%) купил импортные товары впрок на случай дефицита: 54% из них запаслись лекарствами, 17% – косметикой, 13% – средствами личной гигиены, 9% – детскими товарами, 3% – обувью и одеждой иностранных брендов, 2% – электроникой, 2% – продуктами и алкоголем. Каждый пятый опрошенный (20%) планирует купить какие-то из потенциально дефицитных товаров, у остальных 68% россиян таких намерений нет.Нехватка импортных товаров возможна из-за ухода ряда западных брендов с российского рынка, допускает 42% опрошенных. Еще 29% респондентов причиной возможного дефицита называют антироссийские санкции, а 20% – нарушение логистических цепочек из-за ситуации на Украине. Еще 9% россиян уверены в том, что к нехватке зарубежных товаров способна привести совокупность всех вышеперечисленных факторов.В случае дефицита привычных для них товаров россияне намерены использовать аналоги, произведенные либо в России, либо в дружественных ей странах. Такой ответ дали 53% опрошенных. В свою очередь 23% готовы переплачивать за дефицитные товары, 14% намерены покупать бывшие в употреблении вещи, а 10% постараются по возможности отказаться от приобретения дефицитных товаров.

https://ria.ru/20220327/nalichnye-1780297472.html

https://ria.ru/20220325/turtsiya-1779915187.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

синергия, россия, экономика, санкции в отношении россии