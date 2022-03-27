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Россияне не ждут дефицита импортных товаров, показало исследование - РИА Новости, 27.03.2022
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Россияне не ждут дефицита импортных товаров, показало исследование
Россияне не ждут дефицита импортных товаров, показало исследование - РИА Новости, 27.03.2022
Россияне не ждут дефицита импортных товаров, показало исследование
Подавляющая часть россиян не ожидают дефицита привычных им импортных товаров в России, при этом лишь каждый восьмой гражданин купил импортные товары впрок -... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T08:23
2022-03-27T08:23
синергия
россия
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подавляющая часть россиян не ожидают дефицита привычных им импортных товаров в России, при этом лишь каждый восьмой гражданин купил импортные товары впрок - большинство же это делать не планирует, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Около 73% граждан не ожидают дефицита импортных товаров в России, у 18%, напротив, есть такие ожидания. Между тем 9% россиян уже столкнулись с нехваткой привычных для них товаров зарубежного производства", - выяснили аналитики. Исследование провели в марте среди пяти тысяч совершеннолетних жителей всех регионов страны.При этом каждый восьмой участник исследования (12%) купил импортные товары впрок на случай дефицита: 54% из них запаслись лекарствами, 17% – косметикой, 13% – средствами личной гигиены, 9% – детскими товарами, 3% – обувью и одеждой иностранных брендов, 2% – электроникой, 2% – продуктами и алкоголем. Каждый пятый опрошенный (20%) планирует купить какие-то из потенциально дефицитных товаров, у остальных 68% россиян таких намерений нет.Нехватка импортных товаров возможна из-за ухода ряда западных брендов с российского рынка, допускает 42% опрошенных. Еще 29% респондентов причиной возможного дефицита называют антироссийские санкции, а 20% – нарушение логистических цепочек из-за ситуации на Украине. Еще 9% россиян уверены в том, что к нехватке зарубежных товаров способна привести совокупность всех вышеперечисленных факторов.В случае дефицита привычных для них товаров россияне намерены использовать аналоги, произведенные либо в России, либо в дружественных ей странах. Такой ответ дали 53% опрошенных. В свою очередь 23% готовы переплачивать за дефицитные товары, 14% намерены покупать бывшие в употреблении вещи, а 10% постараются по возможности отказаться от приобретения дефицитных товаров.
https://ria.ru/20220327/nalichnye-1780297472.html
https://ria.ru/20220325/turtsiya-1779915187.html
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синергия, россия, экономика, санкции в отношении россии
08:23 27.03.2022
 
Россияне не ждут дефицита импортных товаров, показало исследование

"Синергия": россияне не ждут дефицита импортных товаров и не делали покупок впрок

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПродажа бытовой техники в магазинах Москвы
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Продажа бытовой техники в магазинах Москвы
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подавляющая часть россиян не ожидают дефицита привычных им импортных товаров в России, при этом лишь каждый восьмой гражданин купил импортные товары впрок - большинство же это делать не планирует, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Около 73% граждан не ожидают дефицита импортных товаров в России, у 18%, напротив, есть такие ожидания. Между тем 9% россиян уже столкнулись с нехваткой привычных для них товаров зарубежного производства", - выяснили аналитики. Исследование провели в марте среди пяти тысяч совершеннолетних жителей всех регионов страны.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
08:08
Половина россиян планирует носить наличные из-за санкций, показал опрос
При этом каждый восьмой участник исследования (12%) купил импортные товары впрок на случай дефицита: 54% из них запаслись лекарствами, 17% – косметикой, 13% – средствами личной гигиены, 9% – детскими товарами, 3% – обувью и одеждой иностранных брендов, 2% – электроникой, 2% – продуктами и алкоголем. Каждый пятый опрошенный (20%) планирует купить какие-то из потенциально дефицитных товаров, у остальных 68% россиян таких намерений нет.
Нехватка импортных товаров возможна из-за ухода ряда западных брендов с российского рынка, допускает 42% опрошенных. Еще 29% респондентов причиной возможного дефицита называют антироссийские санкции, а 20% – нарушение логистических цепочек из-за ситуации на Украине. Еще 9% россиян уверены в том, что к нехватке зарубежных товаров способна привести совокупность всех вышеперечисленных факторов.
В случае дефицита привычных для них товаров россияне намерены использовать аналоги, произведенные либо в России, либо в дружественных ей странах. Такой ответ дали 53% опрошенных. В свою очередь 23% готовы переплачивать за дефицитные товары, 14% намерены покупать бывшие в употреблении вещи, а 10% постараются по возможности отказаться от приобретения дефицитных товаров.
Мужчина готовит донер-кебаб в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 08:00
Донеры вместо бигмака. Захватят ли турецкие бренды российский рынок
 
СинергияРоссияЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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